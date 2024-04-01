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Safranbolu'da Elif Köse yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Yerel

Safranbolu'da Elif Köse yeniden Belediye Başkanı seçildi

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Safranbolu'da yapılan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Elif Köse oy oranını arttırarak tekrar Belediye Başkanı seçildi. Köse, Safranbolu'nun tercihini ve kararlılığını vurgulayarak, kirli siyasetin kaybettiğini belirtti.

01.04.2024 17:49  Güncelleme: 18:08
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TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 2019 yılında Safranbolu'nun ilk kadın Belediye Başkanı olan Elif Köse, oy oranını arttırarak yeniden seçildi. Köse, "Bugün Safranbolu bir tercih yaptı. Tıpkı 2019'da olduğu gibi. Daha kararlı ve daha net bir seçim yaptı. Bugün Safranbolu'da kirli siyaset kaybetti" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için Safranbolu'da 30 bin 737 seçmen sandık başına gitti. CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse yüzde 47,77 ile 14 bin 16 oy, AKP Adayı Ali Büyüközdemir yüzde 34,77 ile 10 bin 209 oy, MHP adayı Emin Yıldız yüzde 6,5 ile bin 899 oy aldı. Seçimlere İYİ Parti adayı olarak giren sanatçı Hakan Peker ise yüzde 3,69 ile bin 93 oy aldı. Resmi olmayan verilere göre Elif Köse yeniden Safranbolu Belediye Başkanı oldu.

Köse'nin seçimleri kazandığını öğrenen vatandaşlar Sadri Artunç Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşturdu ve parti binası önünde Türk bayrakları açarak sloganlar attı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay parti binasına gelerek Elif Köse'ye destek verdi. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalar ise coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamalarda konuşan Köse, "Bugün Safranbolu bir tercih yaptı. Tıpkı 2019'da olduğu gibi. Daha kararlı ve daha net bir seçim yaptı. Bugün Safranbolu'da kirli siyaset kaybetti. Safranbolu'da sevgi, hoşgörü ve dostluk kazandı. Bu kentin yetiştirdiği bir Cumhuriyet Kadını olarak Safranbolu adına ve bütün kadınlar adına çok gurur duyuyorum" dedi.

Safranbolu\'da Elif Köse yeniden Belediye Başkanı seçildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Safranbolu'da Elif Köse yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

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