Safranbolu'da Nostaljik Gazoz Dükkanı - Son Dakika
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Safranbolu'da Nostaljik Gazoz Dükkanı

Safranbolu\'da Nostaljik Gazoz Dükkanı
06.07.2025 11:35
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UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'da 75 çeşit nostaljik gazozun satıldığı dükkan büyük ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan nostaljik gazoz dükkanı, konsepti ve ürün çeşitliliğiyle ilgi görüyor.

Tarihi çarşıda hizmet veren iş yerinde, Türkiye'nin 55 farklı ilinden getirilen 75 çeşit gazozun satışı yapılıyor. Renkli ve nostaljik dekorasyonu ile dikkat çeken işletme, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

İş yeri çalışanı Sevilay Hastürk, İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin kurucularının bu konsepti askerlik görevleri sırasında düşündüklerini ve Türkiye'yi dolaşarak her ilden gazozları topladıklarını söyledi.

Hastürk, "Bu konsept iş yeri sahiplerimizin askerde aklına gelmiş ve 55 farklı şehri gezip böyle bir iş yeri açmaya karar vermişler. ve sonucunda da her ilden gazozları toplayıp Safranbolu'ya böyle bir dükkan açmışlar" dedi.

Dükkanda sergilenen gazozlar arasında 1934 yılından bu yana Denizli'de üretilen Zafer Gazozu'nun en eski ürün olduğunu belirten Hastürk, şunları kaydetti:

"Zafer Gazozumuz var. 1934'ten beri Denizli'de üretiliyor. Zafer'den sonra Bağlar Gazozumuz geliyor. O da 1936'dan beri üretimde ve Safranbolu'da üretiliyor. 1934'ten 2023'e kadar üretilen gazozlar var. En eskiden en yeniye kadar, günümüze kadar uzanan gazoz çeşitlerimiz mevcut."

Müşterilerden nostaljik tepkiler aldıklarını belirten Hastürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimiz içeri girdikleri zaman 'Bursa Gazozu var mı?', 'Denizli Gazozu var mı?', 'Elazığ'dan geliyorum, Elazığ Gazozu var mı?' gibi sorular yöneltiyorlar. Hemen hemen her birine de hitap edebiliyoruz. 75 çeşit gazozumuz var. Bu yüzden istediklerini bulabiliyorlar. Kapıdan girdikleri an 'Çocukluğumuza döndük, çok nostaljik bir yer. Dükkanınız çok güzel ve renkli' gibi tepkiler alıyoruz. Fotoğraf ve video çekmek istiyorlar, buna da müsaade ediyoruz."

Safranbolu'nun tarihi dokusu içinde bu tarz bir işletmenin bulunmasının hem ziyaretçiler hem de işletmeciler açısından anlamlı olduğunu ifade eden Hastürk, "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da, 91 yıldır üretilen gazozlarımızla hizmet sunmaktayız. Bu da bizim için mutluluk verici" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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