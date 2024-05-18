Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı TOBB Mali Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı TOBB Mali Genel Kurulu'na katıldı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı TOBB Mali Genel Kurulu\'na katıldı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 80. Mali Genel Kurulu'na katıldı.

18.05.2024 14:34
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Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 80. Mali Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB 80. Genel Kurulu çerçevesinde Anıtkabir ziyaret edilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir ziyaretinden sonra Hizmet Şeref Belgesi Plaket Törenine geçildi.

Safranbolu TSO Genel Sekreteri Ömer Tüfekçi, 20 yıllık hizmet şeref belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada ekonomide başlatılan yeni politikaları desteklediklerini, kamuda tasarruf paketini de olumlu karşıladıklarını söyledi.

TOBB'un odalar ve borsaların emekleri ve gayretleriyle reel sektörün hizmet merkezi haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, birliğin dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 80. Mali Genel Kurulu ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Genel ve yerel seçimleri geride bıraktık. TOBB Başkanımızın da belirttiği gibi önümüzde 4 yıl seçimsiz bir süreç var. Bu 4 yılı en iyi şekilde değerlendirerek, ekonomideki sorunların çözülmesi ve yapısal reform ateşinin yeniden canlanması için önemli bir fırsat. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu liderliğinde iş dünyası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal de, "Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanımıza sektörün sorunlarını, enflasyonun getirdiği sıkıntıları teker teker paylaştı, kendisine teşekkür ediyorum. Bizlerde iş dünyasının temsilcileri olarak bu süreçte elimizden geldiğince ülkemize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı TOBB Mali Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

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