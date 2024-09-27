Sağlık Bakanı Yozgat'ta Değerlendirmelerde Bulundu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Yozgat'ta Değerlendirmelerde Bulundu

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yozgat'ın sağlık durumunu değerlendirerek toplumun sağlığa dikkat etmesini istedi.

27.09.2024 12:23
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat'ın sağlık bakımından iyi bir noktada olduğunu belirtti, toplumdan, sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan korunmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat'ta ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Mehmet Ali Özkan'dan ilin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra  açıklama yapan Memişoğlu, Yozgat'ın sağlık alanında daha iyi noktalara gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

Ekim-Kasım aylarının iç solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu hatırlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde, daha da iyi olması için çabalayacağız. Özellikle üniversitemiz, üniversite hastanemiz, sağlık hizmeti sunan şehir hastanemizle beraber burada sağlığı değerlendireceğiz. Türkiye sağlıkla ilgili biliyorsunuz her zaman ifade ediyorum; dünyanın sayılı hizmeti iyi sunan ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretim ile ekonomisiyle en iyisini üretmek için çaba harcıyoruz. Toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Bağımlılıklar, kilolar, yanlış beslenme, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Ekim-Kasım ayları iç solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için hijyen kurallarına, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz. Bunun yanında Türkiye sağlıkla ilgili özellikle şehir hastanelerinin ve yapısını yeniden yapılanmasıyla iyi yerlere gidiyor. Bizler de bu konuda çaba harcıyoruz. Yozgat'ın altyapısıyla, hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini biliyoruz, bunlardan da memnuniyet duyuyoruz. Son 15- 20 senede Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında çok iyi işlere imza attı ve bu konuda da iyi bir gelişim içinde olduğunu görmekten en memnuniyet duyarım."

Sağlık Bakanı Yozgat\'ta Değerlendirmelerde Bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Yozgat'ta Değerlendirmelerde Bulundu - Son Dakika

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