Sağlıkçılar Erzurum'da Gazze için yürüdü - Son Dakika
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Sağlıkçılar Erzurum'da Gazze için yürüdü

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Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerinin 22. haftasında bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlar taşıyan sağlıkçılar, Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi. Sağlıkçılar, her hafta gerçekleştirdikleri protestonun devamlılığı konusunda kararlı olduklarını belirtti.

14.04.2024 16:25  Güncelleme: 16:25
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Sağlıkçılar Erzurum'da Gazze için yürüdü

ERZURUM - Sağlık çalışanları, Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerinin 22. haftasında bir kez daha buluştu.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan sağlıkçılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlarda destek verdi.

Burada yürüyüşçüler adına konuşan, sağlıkçılar olarak her hafta gerçekleştirdikleri protestonun devamlılığı konusunda kararlı olduklarını belirttiler.

Sağlıkçılar adına bir konuşma yapan Dr. Kübra Kayaalp Göğebakan ise "Bugün burada Gazze'yi unutmayan, unutamayan sağlık çalışanlar olarak 22. kez bir araya geldik. Eylemlerimizi kar-kış demeden kış boyu devam ettirdiğimiz gibi bayram tatili dinlemeden de devam ettiriyoruz. Çünkü İsrail de Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor, çocuk-sivil bakmadan öldürüyor! Ramazan-iftar anlamadan aç bıraktı, aç bırakıyor! Sağlıkçı-hastane önemsemeden bombalıyor. O yüzden biz de az kişi olduğumuz günlerde bile sayımıza bakmadan, benimle kim var diye arkamıza dönmeden meydana atılıyoruz, Ben varım Allahım diyoruz! Defalarca kez duanın, bilinçlenmenin, duyurmanın, boykotun, infak etmenin öneminden bahsettik. O yüzden bugün öncekilere benzer bir bildiri metni okumak yerine farklılık yapalım ve konuk alalım diye düşündük. Bugün biz değil konuğumuz Kudüs konuşacak. Mescidi Aksayı üzerinde bulunduran, Filistin'in başkenti olan Kudüs konuşacak" dedi.

Sağlıkçılar Erzurum\'da Gazze için yürüdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlıkçılar Erzurum'da Gazze için yürüdü - Son Dakika

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