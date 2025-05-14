Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Protokolü Tanıtıldı

Vali Hüseyin Aksoy'un önderliğinde çocuklara ağız ve diş sağlığı başta olmak üzere çeşitli sağlık konularında eğitim verme amaçlı "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı İş Birliği Protokolü" tanıtım programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı İş Birliği Protokolü" tanıtım programı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan protokol kapsamında düzenlenen programa Vali Hüseyin Aksoy katıldı.

"Esas hedefimiz, sağlık hizmetlerini yalnızca hastalık sonrası değil, hastalanmadan önce alınacak önlemler"

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesinin ilk programında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları en iyi şekilde yetiştirmek, onlara sağlıklı bir hayat sunmak geleceğe güvenle bakabilmemizin temelidir. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam bilinci kazanması ve gelişimlerinin en iyi şekilde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. İl Sağlık Müdürümüzün de ifade ettiği gibi, Eskişehir'de birçok sağlık projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha bilinçli, daha duyarlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, onlara bu süreçte en iyi ortamı sunmaktır. Hastanelerimiz, rahatsızlanan kişilere her türlü sağlık hizmetini sunmak için var. Ancak esas hedefimiz, sağlık hizmetlerini yalnızca hastalık sonrası değil, hastalanmadan önce alınacak önlemlerle güçlendirmek ve toplumdaki farkındalığı artırmaktır. Çocuklarımızın sağlık konusunda hedef kitle olarak seçilmesi, hem kendi akranları hem de aileleri üzerinde olumlu etkiler oluşturacaktır. Sağlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek, toplumsal farkındalığımızı güçlendirmek adına önemli bir adımdır. Bugün burada eğitim alarak 'sağlık elçisi' unvanını kazanan çocuklarımız, aldıkları bilgileri arkadaşlarına ve ailelerine aktararak toplumda daha büyük bir dönüşüm sağlayacaklardır. Eskişehir, ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Aile hekimliği gibi uygulamalarla diş hekimlerimiz, bu alanda önemli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı başta olmak üzere çeşitli sağlık konularında bilinçlenmesi, ileride karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını önceden önlemeleri adına büyük bir fırsat oluşturacaktır. Bu projeye katkı sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenlerimiz, eğitim veren sağlık çalışanlarımız ve eğitim alan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Projenin toplumsal duyarlılığımızı daha ileriye taşımasını diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, öğrencilere "Sağlık Elçisi Belgeleri"ni takdim etti. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Topun Ritmi Hayatın Enerjisi" adlı ritim gösterisi, "Anadolu Ateşi" dans gösterisi ve Eskişehir yöresine ait halk oyunları sergilendi. Etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR