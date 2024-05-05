Sağlıklı yaşam için pedal bastılar - Son Dakika
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Yerel

Sağlıklı yaşam için pedal bastılar

Türkiye genelinde 11'incisi düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' Bursa'da gerçekleştirildi. 300'e yakın bisikletçi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Bisiklet tutkunları 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganı ile pedal bastı.

05.05.2024 22:10  Güncelleme: 22:27
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- Sağlıklı yaşam için pedal bastılar

BURSA - Türkiye genelinde 11'incisi düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' Bursa'da gerçekleştirildi.

11. Yeşilay Bisiklet Turu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da düzenlendi. 300'e yakın bisikletçi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Altıparmak Caddesi üzerinden Mihraplı Hüdavendigar Parkı'na kadar devam edecek turda polis bisikletçilere eşlik etti. Bisiklet tutkunları 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganı ile pedal bastı.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, "Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay, bugün 81 ilde eş zamanlı olarak 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun startını veriyor. 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganı ile yola çıktığımız bu tur, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yeşilay Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirildi. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanındaki bisiklet severleri bir araya getirerek bağımlılık konusunda farkındalık kazanmayı ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkı sağlamayı amaçlamakta. Her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severlerin katılımı ile farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Turumuz, Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Hüdavendigar Kent Parkı'nda son bulacak. Güvenlik ve trafik düzenlemeleri için Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görev alacak. Ayrıca, sağlık ekipleri de etkinlik boyunca hazır bulunacak. Bu yılki bisiklet turumuzun, bisiklet severlerin ve Bursa halkının katılımıyla bağımlılıklara karşı önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için sporun ve bilinçli yaşamın önemini vurgulamak adına bu etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duydum" diye konuştu.

Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilcisi Osman Tatlıcılar ise, "Bugünkü etkinlikte bisiklete binen her birey, birlikte pedal çevireceğimiz arkadaşlarımız olacak. Bu etkinliğin güzel tarafı, karbon salınımın azaltılması ve sağlıklı bireylerin yetişmesi adına örnek olacaktır. Bunun devamı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün sivil toplum kuruluşları ile mücadelemizi vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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