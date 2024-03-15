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Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri trafiğe açıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri trafiğe açıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin üzerinde titizlikle çalıştığı ve şehir trafiğine büyük bir katkı sağlaması beklenen 100. Yıl Tünelleri, Ramazan Ayında trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla bugün hizmete açıldı. 11 ay önce temel atma töreniyle başlayan projenin, normal şartlarda en az iki yıl sürmesi beklenirken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde bu süre 7 aya indirildi. 35 bin kamyon hafriyatın kazılarak çıkarıldığı projede, çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemleri de tamamlanarak tünel, vatandaşların kullanımına açıldı.

"Normalde en az 2 yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu"

Tünelin yapım aşamasının normalde 2 yıl sürdüğünü fakat Şahinbey Belediyesi'nin çok çalışarak 7 ayda yaptığını söyleyen Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bugün Türkiye yüzyılına yakışır yeni bir eser daha vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ay önce temelini attığımız Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri şehir trafiğine çok ciddi katkı sağlayacak bir projeydi. Normalde en az 2 yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu. Biz bu süreyi kısaltmak ve vatandaşın hizmetine biran önce sunmak için hep birlikte gece gündüz çalışarak 7 ay gibi kısa bir sürede 35 bin kamyon kazarak hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık. Akabinde çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemlerini de tamamlayarak bugün itibariyle vatandaşın hizmetine sunuyoruz" dedi.

"Resmi açılışı cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz"

Ramazan Ayında trafiğin yoğun olması nedeniyle tüneli hızlı bir şekilde hizmete sunduklarını belirten Tahmazoğlu, "Tünel çalışmalarında elektronik, mekanik kısımlarında 2 aylık bir çalışmamız olacak. Resmi açılışımızda inşallah cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Mübarek Ramazan Ayındayız. Vatandaşlarımız trafikte fazla beklemesin diye biran önce vatandaşın kullanımına sunalım dedik. Tünellerimiz 1 milyar TL'ye yapıldı. Normal şartlarda bugün ihale etsek en az 2 milyar TL'yi bulacak bir yatırım. Burası Şehreküstü Kavşağı'nı, Yeşilvadi Bulvarı'na bağlayan çok önemli bir yol oldu. Normalde 25 dakika süren bir yolu biz tünel geçişiyle 1 dakikaya indirdik. Bağlantı yollarıyla birlikte 6 kilometrede burada yol yaptık. Bir hesap yaptık. Bir günde buradan 13 bin 500 araç geçecek. Yılda 5 milyon araç burayı kullanacak. Sadece yakıt tasarrufu 300 milyon TL'dir. 3 yılda tünel kendisini amorti ediyor. Bunun yanı sıra gaz salınımı, hava kirliliği ve çevre kirliliğini ortadan kaldırıyor. Tünellerimiz şehrimizin trafiğine çok ciddi bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.