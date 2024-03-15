Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri trafiğe açıldı
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri trafiğe açıldı.
Şahinbey Belediyesi'nin üzerinde titizlikle çalıştığı ve şehir trafiğine büyük bir katkı sağlaması beklenen 100. Yıl Tünelleri, Ramazan Ayında trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla bugün hizmete açıldı. 11 ay önce temel atma töreniyle başlayan projenin, normal şartlarda en az iki yıl sürmesi beklenirken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde bu süre 7 aya indirildi. 35 bin kamyon hafriyatın kazılarak çıkarıldığı projede, çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemleri de tamamlanarak tünel, vatandaşların kullanımına açıldı.
"Normalde en az 2 yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu"
Tünelin yapım aşamasının normalde 2 yıl sürdüğünü fakat Şahinbey Belediyesi'nin çok çalışarak 7 ayda yaptığını söyleyen Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bugün Türkiye yüzyılına yakışır yeni bir eser daha vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ay önce temelini attığımız Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri şehir trafiğine çok ciddi katkı sağlayacak bir projeydi. Normalde en az 2 yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu. Biz bu süreyi kısaltmak ve vatandaşın hizmetine biran önce sunmak için hep birlikte gece gündüz çalışarak 7 ay gibi kısa bir sürede 35 bin kamyon kazarak hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık. Akabinde çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemlerini de tamamlayarak bugün itibariyle vatandaşın hizmetine sunuyoruz" dedi.
"Resmi açılışı cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz"
Ramazan Ayında trafiğin yoğun olması nedeniyle tüneli hızlı bir şekilde hizmete sunduklarını belirten Tahmazoğlu, "Tünel çalışmalarında elektronik, mekanik kısımlarında 2 aylık bir çalışmamız olacak. Resmi açılışımızda inşallah cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Mübarek Ramazan Ayındayız. Vatandaşlarımız trafikte fazla beklemesin diye biran önce vatandaşın kullanımına sunalım dedik. Tünellerimiz 1 milyar TL'ye yapıldı. Normal şartlarda bugün ihale etsek en az 2 milyar TL'yi bulacak bir yatırım. Burası Şehreküstü Kavşağı'nı, Yeşilvadi Bulvarı'na bağlayan çok önemli bir yol oldu. Normalde 25 dakika süren bir yolu biz tünel geçişiyle 1 dakikaya indirdik. Bağlantı yollarıyla birlikte 6 kilometrede burada yol yaptık. Bir hesap yaptık. Bir günde buradan 13 bin 500 araç geçecek. Yılda 5 milyon araç burayı kullanacak. Sadece yakıt tasarrufu 300 milyon TL'dir. 3 yılda tünel kendisini amorti ediyor. Bunun yanı sıra gaz salınımı, hava kirliliği ve çevre kirliliğini ortadan kaldırıyor. Tünellerimiz şehrimizin trafiğine çok ciddi bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri Trafiğe Açıldı - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekileceklerine yönelik iddialara yanıt verdi. Altınöz, 'Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz' dedi.
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Onur Tepeciklioğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirerek krizler döneminde diplomasinin önemine vurgu yaptı. Forumda 148 ülkeden 5 bin katılımcı yer aldı ve çeşitli küresel meseleler ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve Güney Afrika'nın temsili gibi konular öne çıktı. ADF, diyalog ve işbirliği için önemli bir platform olarak hizmet veriyor.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Muğla İl Seçim Kurulu tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday kesin listesi paylaşıldı. 31 Mart Mahalli seçimlere sayılı günler kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 18'i siyasi parti ve 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 5 yıl içerisinde birbirinden renkli ve özel festival, şenlik ve konser gibi etkinlikler düzenleyerek 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenli depolama sahası sayısının arttığını ve 1241 belediyeye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkan adaylarının nasıl seçileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci, 5 yıllık görev süresinde Atakum'da yapılan hizmetleri anlattı ve Türkiye siyaset kurumunun çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TKDK tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, kadın girişimcileri bir araya getirecek. Zirvede kırsal alanda kadının ekonomik hayata katılımı, destekleme mekanizmaları, istihdam ve örgütlenme gibi konular ele alınacak. Ayrıca TKDK destekleriyle yatırım yapan kadın girişimcilerin deneyimleri paylaşılacak ve Hülya Koçyiğit ile söyleşi gerçekleştirilecek.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?