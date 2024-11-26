Şahinbey Belediyesi, 162 öğrenciyi daha Umre\'ye gönderecek

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği öncülüğünde 7'incisini düzenleyeceği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" için protokol imzaladı. Şahinbey Belediyesi 2017 yılında başlattığı proje kapsamında 997 öğrenciyi Umreye göndermiş olacak.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 162 öğrencinin Umre'ye götürülmesi için protokol imzaladı. Proje kapsamında lise 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında okulların 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü Umre'ye gitmeye hak kazanacak. Vali Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar arasında imzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki lise öğrencilerinin katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren 162 öğrenci Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye gönderilecek.

"Çok amaçlı bir proje"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılabilecek en güzel projelerden biri olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun aklettiği ve uygulayıp geleneksel hale getirdiği çok anlamlı bir proje için bir araya geldik. Yedincisi düzenlenen ve toplumsal karşılığı en üst düzeyde alınmış bir proje. İmzalanan protokolle lise öğrencilerimize kitap okutuyoruz. Bu başlı başına bir iş. Benzerleri de kütüphanelerimizde ve farklı projelerle yapılıyor. Bu projede kitap okutmanın yanı sıra kitabı iyi okursan ve bu kitapla ilgili yapılacak sınav da dereceye girersen sana ömrünün en güzel seyahatini yaptıracağız deniyor. Kutsal beldelerin ziyareti ömürde yapılacak en güzel ziyarettir. Gençlerimiz hem kitap okuyup hem de dini öğreniyor. Düzenlenen projeden dolayı ve eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

" Türkiye'ye örnek olacak bir proje"

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Şahinbey Belediyemiz yine Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atıyor. Öğrencilerimizi kutsal topraklarla buluşturduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençleri okumaya teşvik etmek istediklerini belirterek, "Dinimizin ilk emri 'Oku'nun gereği olarak öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kitaplarla yarışma yapıp onları kutsal topraklarla buluşturuyoruz. Gaziantep Valiliğimizin himayesinde bu yıl projemizin 7'incisini gerçekleştireceğiz. Şu an lisede okuyan yaklaşık 55 bin öğrencimize kitaplarımızı dağıtacağız. Dağıtılan kitaplarını okuyacaklar ve önümüzdeki ay içerisinde de sınav yapacağız. Her okuldan başarılı olan ilk üç öğrencimizi ara tatilde kutsal topraklara uğurlayacağız. Buradaki amacımız gençlerimizi kitap okumaya teşvik ederek bilim ve ilimle iç içe olmalarını sağlamak. Şu ana kadar dağıtmış olduğumuz kitap sayısı 16 milyonu aştı. Şehrimize kazandırmış olduğumuz ve 4 bin 500 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanemizde ve mahallelerde açmış olduğumuz 13 tane Millet Kıraathanelerinde gençlerimizi kitaplarla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte 21 tane Z kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Türkiye Yüzyıl'ında gençlerimizin daha çok okumasını istiyoruz. Gençlerimizin başarısı bizleri de mutlu ediyor. Buna vesile olan Gaziantep Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Emin Taşçı'ya, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Müftümüze teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerin unutamayacakları bir yolculuk"

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar projeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Bu şehrin çocuklarına özgü ve onlara özel olarak hazırlanan projede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geleneksel hale getirilen bu muhteşem bir proje. Gençlerimiz okuduğu kitaptan elde ettiği bilgi neticesinde başarı sıralaması yapılıyor, daha sonra mübarek beldeye uğurlanıyor. Gençlerimizin bu yaşlarda mukaddes mekan, kardeşlik ve tarih bilincini bu yolculuk vesilesi ile almaları hayatlarında unutamayacakları bir güzellik oluyor. Projeye desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin okuma kültürleri gelişiyor"

Şahinbey Belediyesi'nin 2017 yılından bu yana Umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenlediğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise, "Gaziantep Valiliğimizin öncülüğünde 2017 yılından bu yana Şahinbey Belediyemiz ile yürüttüğümüz proje kapsamında lise Umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla çocuklarımız okudukları kitapların içeriği açısından milli ve manevi değerler taşıyan kitaplarla buluşurken hem de okuma kültürleri gelişiyor. Aynı zamanda da çok kıymetli toprakları ziyaret etme fırsatı bulunuyor. Bu muhteşem proje için Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP