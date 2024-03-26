Şahinbey Belediyesi Öğrenci ve Vatandaşlara 15 Milyon Kitap Dağıttı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Öğrenci ve Vatandaşlara 15 Milyon Kitap Dağıttı

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Şahinbey Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitap okumanın önemini vurgulayarak, kütüphanelerin en değerli bilgi hazineleri olduğunu belirtti.

26.03.2024 17:32  Güncelleme: 17:43
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Şahinbey Belediyesi öğrenci ve vatandaşlara 15 milyon kitap dağıttı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kütüphane Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında kitap okumanın önemini hatırlatarak, "Kütüphanelerimizdeki kitaplarımız hala en iyi ve en güvenilir dostlarımız en değerli bilgi hazinelerimizdir" dedi.

Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Eğitime verdiği destek ile Türkiye'de örnek belediye olan Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik ediyor.

"Okumayı teşvik ediyoruz"

Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emreden bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Kütüphanelerimiz medeniyet ve kültür birikimimizin önemli bir yapı taşını oluşturtuyor. Gaziantep'imiz tarihinden bu yana içinde önemli ilim ve irfan merkezlerini bünyesinde barındıran bir merkez kimliğine sahip. Bizlerde kadim medeniyetin emanetçileri olarak çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan hemşehrimizin kütüphane ile olan bağlarını güçlü tutmak için çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şahinbey İlçemize Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerdir. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak her fırsatta okuma alışkanlığının kazanılmasını hedefliyor ve daha gelişmiş bir toplumun oluşumuna katkı sağlayarak bilginin kaleleri olan kütüphaneler oluşturuyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Kütüphaneler Haftası'nı kutluyor, bu alanda emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini kazandırdı. 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi, grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane, kafeterya ve ücretsiz internet hizmetleri ile öğrencilerin en gözde mekanı haline gelecek. Akkent Mahallesi'ne inşa edilen dev kütüphane 24 saat açık kalacak.

"Vatandaşlar boş zamanlarını okuyarak değerlendirsin"

Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için kahvehanelere, kütüphane yaparak içlerini de kitaplarla doldurdu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilere yapılması yönünde çalışma yaparak, cami cemaatinin sadece namaz saatlerinde camiye gelmelerinin dışında boş vakitlerinde de kitap okumaları için içlerinde birbirinden değerli kitapların bulunduğu, kütüphaneler yaptırdı. Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için berberlere ve taksi duraklarına da kütüphaneler yaparak çok önemli bir projeye imza attı.

"60 okula z kütüphane"

Yarınların büyük Türkiye'sine yön verecek gençlerin yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda 60 adet Z kütüphane yapan Şahinbey Belediyesi bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

"15 milyon 444 bin 086 adet kitap dağıtıldı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalana bilmeleri için 2009 yılından bu yana 15 milyon 444 bin 086 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara kitap dağıtarak, okumayı teşvik etti.

Şahinbey Belediyesi Öğrenci ve Vatandaşlara 15 Milyon Kitap Dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Öğrenci ve Vatandaşlara 15 Milyon Kitap Dağıttı - Son Dakika

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