Şahinbey Belediyesi Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması düzenledi

Şahinbey Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması"nda kutsal topraklara gitmek isteyen öğrenciler düzenlenen sınavda ter döktü.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 'nün 162 öğrencinin Umre'ye götürülmesi için düzenlendiği proje kapsamında öğrenciler kendilerine dağıtılan kitaplardan sınava tabi tutuldu. Düzenlenen sınavda her okulun 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü Umre'ye gitmeye hak kazanacak.

"Genç yaşta umreye gitmek çok önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kabe'ye gitmek, Peygamber Efendimiz (Sallahü teala aleyhi ve sellaem)'in mescidini ve kabrini ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Eğer Allah oraya gitmeyi nasip ediyorsa, onun daveti ve izniyle gidiyoruz. Bu çok önemli bir olay. Bu nedenle sunulan bu imkanın kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Her yıl Aralık ayındaki kitap okuma yarışmasında okullarında ilk üçe giren öğrencilerimizi Umre 'ye gönderiyoruz. Bu proje Türkiye'de yaygın bir uygulama değil. Genç yaşta Umreye 'ye gitmek çok önemli. Bu nedenle verilen bu imkanı iyi değerlendirmek gerekiyor ve bundan sonraki hayatınızı da ona göre dizayn etmeniz gerekiyor. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Bizim için büyük bir ödül"

Sude Uzak, kendileri için çok önemli bir imkan olduğunu belirterek, "Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Umre Sınavını kazanmak istiyorum. Bizlere verilen çok önemli bir imkan ve ben bu imkanı değerlendirerek Umre'ye gitmek istiyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

12'nci sınıf öğrencilerinden Yaren Yabancı, "Genç yaşta Umre 'ye gitme imkanımız var ve ben bu yaşımda Umre'ye gitmeyi çok istiyorum. Bizim için çok önemli bir fırsat hem kitap okuyup hem de Umre'ye gitme imkanı sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitaptaki bilgilerin çok faydalı olduğunu ifade eden Sena Demirci "Bu kitap yarışmasının sonunda uhrevi bir ödül olması çok güzel bir şey ve sorularda çok kaliteliydi. Kitaptan aldığımız bilgiler de hayatımıza katkı sağlayacaktır. Aldığımız bu bilgilerin yanında Umrey'le ödüllendirmek bambaşka bir güzellik. Çok heyecanlıyım. Kazanmayı hedefliyorum" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerine birçok imkan sunduğunu ifade eden Simge Cam "Çok anlamlı bir kitap okuma yarışması. Özellikle maddi gücü olmayanların Umre hayalini gerçekleştirmesini sağlaya bilecek bir imkan. Sınav çok iyi geçti ve bu sınavın sonucunda Umre'ye gitmeyi çok istiyorum. Başkanımız sadece bizlere Umre'ye göndermiyor. Bizlere spor ayakkabısı, bisiklet hediye edip Çanakkale'ye ecdat topraklarına götürüyor. Bizlere sunduğu imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP