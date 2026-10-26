Şahinbey'de tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer satan iş yeri 3 gün kapatıldı - Son Dakika
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Şahinbey'de tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer satan iş yeri 3 gün kapatıldı

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Şahinbey\'de tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer satan iş yeri 3 gün kapatıldı
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Şahinbey\'de tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer satan iş yeri 3 gün kapatıldı
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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer satıldığını belirlediği iş yerini 3 gün süreyle kapattı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer sattığı belirlenen iş yerini 3 gün süreyle kapattı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçmiş 10 kilogram ciğer sattığı tespit edilen bir iş yeri, 3 gün süreyle kapatıldı. İlçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerini sürdüren Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemleri yapan ekipler, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

"Halk sağlığı kırmızı çizgimiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışının önlenmesine yönelik kontrollerin devam edeceği ifade etti.

Kaynak: İHA
ŞahinbeyZabıtaSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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