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Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje - Son Dakika

Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje

12.01.2022 16:33

Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje Şahinbey'e 3 trafik parkı yapılıyor Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkı'na ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'ne trafik parkları yapımıyla ilgili protokol imzaladı.

Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje

Şahinbey'e 3 trafik parkı yapılıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkı'na ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'ne trafik parkları yapımıyla ilgili protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile İl Sağlık Müdür Vekili Levent Sağlam katıldı. Protokol töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, trafik kazalarının azaltılması yönünde önemli bir proje olduğunu belirterek, "Daha önce de şehrimize 1 tane yapılmıştı. Şimdi de Şahinbey Belediyemiz, ilçemizde 3 tane açıyor. Çocuklarımız trafik eğitimlerini erken yaşta almış olacaklar" dedi.

Bu tür projeler trafik kazalarında ciddi anlamda düşüş yaşanacağını aktaran Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise "İçişleri Bakanlığımızın son yıllarda başlattığı projelerle özellikle trafik kazalarında çok ciddi düşüşler oldu. Bunun temeli küçük yaşta verilen eğitimlerden geliyor. Şahinbey Belediyemiz de Şahinbey İlçemizde 3 ayrı alanda bu projeye katkı sundu" ifadelerini kullandı.

"Ağaç yaşken eğilir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da, Şahinbey İlçesi'ne 3 tane trafik parkı kazandırdıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey ilçemizde iki ayrı bölgeye üç adet trafik parkı yaptık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Daha önce ki Gaziantep ziyaretlerinde de trafik parklarının önemine dikkat çekip, Gaziantep'e de yaparsanız iyi olur talimatını vermiş, hatta açılışını bizzat kendim yapacağım sözünü vermişti. Biz Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey Parkı içerisine 10 bin m2 alan üzerine kurduk. Çocuklarımızın trafikte karşılaşabileceği tünel, köprü, hastane, okul ve benzer yaya geçitleri gibi her şey orada temalandırıldı. Bunun dışında Yeşilvadi Millet Bahçemizin içerisine 2 tane ayrı trafik park yaptık. İçerisinde iki katlı bina ve içerisinde eğitim sınıflarımız, ailelerimizin çocuklarını getirdiğinde bekleme alanları ve kantinleri bulunuyor. Gaziantep Valimizin öncülüğünde Trafik Şube Müdürlüğümüzde ki eğitmenlerle çocuklarımıza küçük yaşta trafik eğitimleri vermek istiyoruz. Birçok trafik kazası hem dikkatsizlikten hem de kurallara uymamaktan geçiyor. Ağaç yaşken eğilir kaidesiyle çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimleri verirsek trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

"Kazaların önlenmesi için önemli bir proje"

İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, trafik parkının çok önemli bir proje olduğunu belirterek "Trafik Park konusunda devletimizin strateji belgesi çerçevesinde başta ölümlü trafik kazaları olmak üzere kazaları en aza indirme stratejisinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Bu katkıyı sağlayan başta Sayın Valimize, Şahinbey Belediye Başkanımıza ve trafik parkta eğitim verecek olan eğitmenlerin kurumlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje
Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje
Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje

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Şahinbey Belediyesi, Tahir Şahin, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'den trafik eğitimi için önemli proje - Son Dakika


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