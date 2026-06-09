Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi - Son Dakika
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Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi

Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi
09.06.2026 11:34
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Türkiye’nin en fazla nikâh kıyan belediyesi unvanını elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi, 06.06.2026 tarihinde dikkat çeken bir yoğunluğa sahne oldu. Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 106 çift aynı gün nikâh masasına otururken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye’nin en fazla nikâh kıyan belediyesi olarak dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, 06.06.2026 tarihinde yine kırılması güç bir rekora imza attı. Hayatlarının en özel gününü anlamlı bir tarihle taçlandırmak isteyen 106 çift, aylar öncesinden aldıkları randevularla aynı gün dünyaevine girdi. Şahinbey Belediyesi, yoğun başvuruya rağmen tüm hazırlıklarını eksiksiz tamamlayarak çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oldu. Gün boyunca devam eden nikâh törenlerinde heyecan ve mutluluk bir arada yaşanırken, aileler ve davetliler de genç çiftlerin sevincine ortak oldu.

Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi

BAŞKAN TAHMAZOĞLU ÇİFTLERİN EN MUTLU GÜNÜNDE YANLARINDA OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu özel günde genç çiftleri yalnız bırakmayarak nikâh törenlerine katıldı. Çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Tahmazoğlu, evlilik yolunda ilk adımı atan gençlerle yakından ilgilenerek mutluluklarını paylaştı. Nikâh törenleri sırasında çiftlerle sohbet eden Tahmazoğlu, evliliğin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek yeni kurulan yuvaların önemine dikkat çekti. Gün boyunca süren törenlerde duygusal ve renkli anlar yaşanırken, çiftler unutulmaz bir tarihte evlenmenin heyecanını yaşadı.

Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EVLİLİĞE HER ALANDA DESTEK VERİYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yalnızca nikâh kıymadıklarını, aynı zamanda gençleri evliliğe teşvik eden projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 9 bin 502 çiftin nikâhını kıyarak Türkiye rekoru kırdıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çiftlere nakdi destek sağladıklarını, Evlilik Okulu aracılığıyla mutlu bir yuvanın temelini oluşturan eğitimler verdiklerini belirten Tahmazoğlu, ayrıca evliliğe ilk adım atan gençlere çamaşır makinesi desteği ve çeşitli hediyeler sunduklarını dile getirdi.

Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi

“106 ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

06.06.2026 tarihinin takvimlerin en özel günlerinden biri olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamlı tarihi tercih eden 106 çiftin nikâhını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tahmazoğlu, “Bugün, yani 06.06.2026, takvimlerdeki en özel günlerden biri. Özellikle bu tarihi tercih eden 106 çiftimizin nikâhını bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar çok gencimizin mutlu bir yuva kurmasına, evliliğe adım atmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur, bereket ve bitmeyen bir mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı. Şahinbey Belediyesinin sağladığı desteklerden memnuniyet duyduklarını belirten genç çiftler ve aileleri ise böylesine özel bir günde yanlarında olan Şahinbey Belediyesi ile Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi - Son Dakika

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