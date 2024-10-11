\'Şahitler ve Şehitler\' Konferansı Kayseri\'de gerçekleşecek

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin; 20 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek 'Şahitler ve Şehitler' başlıklı programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda, konuşmacı olarak yazar ve hatip Muhammed Emin Yıldırım yer alacak.

Yusuf Şahin yaptığı açıklamada; "Anadolu Gençlik Derneği başta olmak üzere Filistin sevdalısı bir çok derneğimizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz ufuk açıcı konferanslarımızı sürdürüyoruz. Gündemimiz değişmiyor. Doğru bildiğimiz yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden Kayseri halkını güzel bir konferans ile buluşturuyoruz. Değerli hocamız Muhammed Emin Yıldırım, konuşmacı olarak Kayseri'de hitapta bulunacak. Konumuz 'Şehitler ve Şahitler'. Biz de diyoruz ki; 'Selam olsun gidenlere. Selam olsun şahitliğe gölge düşürmeden kalanlara.' Bunu yeniden akdedebilmek adına herkesi bekliyoruz" diyerek, tüm halkı bu anlamlı konferansa davet etti. Programda şehitlerin manevi mirası ve şahitlik kavramının derinlemesine ele alınacak.

Kayseri halkının ilgi göstermesi beklenen etkinlikte şehitlerin anısına ve şahitlerin sorumluluğuna vurgu yapılacak. - KAYSERİ