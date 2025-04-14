Şair Nabi, Şanlıurfa\'da Anıldı: Öğrenciler Tarih ve Edebiyatla Buluştu

Çocukluk ve gençlik yıllarını Şanlıurfa'da geçiren divan edebiyatının önemli temsilcilerinden şair Nabi, ölüm yıl döneminde "Şair Nabi'nin İzinde" programıyla anıldı. Program çerçevesinde Esenlerli öğrenciler peygamberler diyarı Şanlıurfa'yı ziyaret ederek edebiyat ve tarihle iç içe iki gün geçirdi.

Esenler Belediyesi'nin Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ve Haliliye Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği "Şair Nabi'nin İzinde" programı, Şanlıurfa'da başladı. Programda M.Ö. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe Ören Yeri ziyaret edildi. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Bektaş ise şair Nabi'nin Urfa'daki yaşamı, edebi kişiliği ve Osmanlı dönemindeki yeri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Bektaş, Nabi'nin çocukluk ve gençlik yıllarını Urfa'da geçirdiğini, burada Arapça ve Farsça öğrendiğini, şiirlerinde ise hikmetli anlatımıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Nabi'nin yaşadığı mekanları ziyaret ettiler

Şanlıurfa'daki kadim mekanların büyüleyici atmosferine hayran kalan öğrenciler, proje koordinatörü Yazar Eyyüp Azlal rehberliğinde şair Nabi'nin yaşadığı mekanlara bir gezi düzenlendi. Halilürrahman Gölü, Çifte Mağara gibi yerlerde şairin çobanlık yaptığına dair rivayetler paylaşıldı. Ayrıca Nabi'nin tarih düşürdüğü Yusuf Paşa Camii ziyaret edilerek, ilgili şiirler öğrencilerce okundu. Akşam düzenlenen programda ise Prof. Dr. Hüseyin Akpınar tarafından bestelenmiş şair Nabi'nin şiirleri, tasavvuf musikisi formunda icra edildi. Ardından Gazelhan Musa Kaldı eşliğinde Şanlıurfa'ya özgü sıra gecesi gerçekleştirildi. Misafirlere çiğ köfte ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Esenler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nilüfer İnan karşılıklı hediyeleşerek programın anlam ve önemini vurguladılar. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, bu etkinlikle iki şehir öğrencilerinin hem birbirlerini tanıdıklarını, hem de şair Nabi gibi önemli bir kültür mirasını yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

programın ikinci ayağı İstanbul'da yapılacak

Programın ikinci gününde ise Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harran Kazıları Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal başkanlığında Harran Ören Yeri, Harran Kalesi ve ardından tarihin ilk üniversitesi olarak kabul edilen Harran Ulu Camii ve Medresesi ziyaret edildi. Harran Kazıları Başkanı Prof. Dr. Önal, burada ilk hamam, ilk sabun, ilk tuvalet ve ilk kolonya gibi temizlik ürünlerinin Batı'ya Haçlı Seferleri sonrası nasıl taşındığını anlatarak öğrencileri bilgilendirdi. Harran'daki gezi, Gözetleme Kulesi olarak bilinen minarenin incelenmesiyle tamamlandı. Şanlıurfa ve İstanbul heyetlerinin duygusal vedalaşmasıyla sona eren iki günlük bu kültürel program, öğrencilere hem tarihi hem edebi anlamda unutulmaz anılar kazandırdı. "Şair Nabi'nin İzinde" programının İstanbul ayağı ise Mayıs ayında yapılacak. - İSTANBUL