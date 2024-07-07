Şair ve Yazar Oya Gündüz Aksu, Şiire Tutkusunu Anlattı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Şair ve yazar Oya Gündüz Aksu, şiire tutkusunu "Şiir bir insanın en içidir ve içinden gelendir. Bunu dışa vurmak da kolay değildir ama bir kere insan dışa vurdu mu ondan sonra hep başkalarıyla, okurla paylaşmak ister" ifadeleriyle dile getirdi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde doğan Aksu, memleketinde, şiir tutkusunu, son çalışması "21. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi" kitabının içeriğini ve ortaya çıkış sürecini anlattı.

Ardanuç ilçesinin Güleş köyünde 1966'da doğduğunu ve 7 yaşındayken Artvin'den ayrıldığını, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladığını belirten Aksu, üniversite sonrasında bir süre öğretmen olarak çalıştığını ifade etti.

Artvin'e sürekli gidip geldiğini söyleyen Oya Gündüz Aksu şöyle devam etti:

"21. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, son yaptığım çalışmalarımdan. Şiiri, antolojilerle sevdim. Babamın küçük bir antolojisi vardı ve oradaki şiirleri okuyarak sevdim. O gün bugündür hiç şiirden vazgeçmedim. Diğer kitapların yanında sanıyorum dört çocuk şiiri kitabı ve bunu da sayarsak beş şiir kitabım oldu şu ana kadar. '21. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi'nde Türkiye'de böyle kapsamlı bir çalışma yapılmamıştı 2000'li yıllar şiirine ait. Dolayısıyla bu açığı kapatmak için ve iyi kaynak oluşturmak için kolları sıvadım ve beş yıl kadar bir çalışmayla bu çalışmayı tamamladım. Bu çalışmamda '6 Şubat Maraş depreminde yıkılan canlara' diye bir hitapta bulundum.

"Şiir, insanın içindeki sıkıntıların ya da içte çözemediği bazı şeyleri estetize ederek dışa vurmuş halidir"

"21. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, 2000-2006 yılları arasında ilk kitap koşulu aranmaksızın şiir kitabı yayınlanmış şairlerin bir şiir ve bir özgeçmişinden oluşan kapsamlı bir değerlendirme çalışması oldu" diyen Aksu, şöyle konuştu:

"Şiir bir insanın en içidir ve içinden gelendir, bunu dışa vurmak da kolay değildir ama bir kere insan dışa vurdu mu ondan sonra hep başkalarıyla, okurla paylaşmak ister. Zaten okur, yazar, okur ve ürün yani şiir üçgeni tamamlanmazsa şiir sayılmaz bana göre, üretim sayılmaz. Dolayısıyla şiirle devam ettiğim için, yazamadığım dönemlerde de hep okuduğum için, yazdığım dönemlerde de hiç yazmaktan vazgeçmediğim için, hep bu konuda çalışmalar yaptığım için, kitaplar yayınladığım için kendimi şanslı sayıyorum. İyi ki şiirle beraber devam ediyorum hayatıma. Şiir iyileştiricidir, şiir hani bir söz vardır 'Acılardan beslenir' diye evet bir ölçüde doğru ama yani çok da acılara da bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mutluluk şiirleri de yazılabilir... İnsanın içindeki sıkıntıları ya da içte çözemediği bazı şeyleri estetize ederek dışa vurumu...İyileştirici asıl yönü o sanıyorum. Ortaya çıkarması ve diğer insanlarla bunu paylaşması."

Aksu, daha sonra şiirlerinden birini okudu.