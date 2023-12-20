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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da projeleri anlattı. - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da projeleri anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da AK Parti Teşkilatı'nın üst düzey isimleriyle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve STK başkanlarını ziyaretinde, Sakarya'nın geleceği için ilmek ilmek işledikleri projeleri anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara\'da projeleri anlattı.
20.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:53
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da AK Parti Teşkilatı'nın üst düzey isimleriyle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve STK başkanlarını ziyaretinde, Sakarya'nın geleceği için ilmek ilmek işledikleri projeleri anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, memlekete daha iyi hizmetler kazandırmak ve yarının Sakarya'sını inşa etmek için gayretle çalışıyor. Bir yandan devam eden projelerini denetleyen, diğer yandan ise şehre vizyon katacak yeni çalışmaların temellerini atan Yüce, memlekete hizmet taşımak için Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle ülkenin geleceğine şekil veren üst düzey yöneticiler AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ile bir araya gelen Yüce, dünya markası bir Sakarya için atmak istedikleri önemli adımlardan bahsetti.

Başkan Yüce, daha sonra Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ederek özellikle Sakarya'ya kazandırmak istedikleri yeni projeleri anlattı. Yüce'nin ziyaret turu Ankara Eski İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Halim Altunkal ile Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu ziyaretiyle son buldu.

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı parlayan şehri ve her alanda rekabetçi bir şehir yapmayı gönülden istediklerini belirterek, "Tek derdimiz memleket" vurgusu yaptı. Başkan Yüce "Bu yola çıkarken tek derdimiz memleket dedik, bugün de aynı noktadayız. 200'e yakın proje yaptık, yenileri için de kollarımızı sıvadık. Biz bu şehre sevdalıyız, bu yüzden gündüz-gece demiyoruz. Sakarya'yı sosyal alanda, turizmde, sanayide ve özellikle de tarımda daha fazla geliştirmek, ektiğimiz tohumların meyvesini toplamak istiyoruz. İnşallah çalışmaya ve şehre değer katmaya devam edeceğiz. Ankara'da çok kıymetli isimlerle bir araya gelip Sakarya hedeflerimizi anlattık. Her birine misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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