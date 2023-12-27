Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ankara\'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Günleri\'nde yer aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliğinde yer aldı. Birçok belediyenin de katılım sağladığı anma etkinliğinde Sakarya Büyükşehir standı ilgi odağı oldu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi de standıyla yer aldı. 25-26 Aralık tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenen anma etkinliklerinde İstiklal Şair Mehmet Akif Ersoy, 87. ölüm yıl dönümünde çeşitli programlarla anıldı. Birçok belediyenin de katılım sağladığı anma etkinliklerinde konferans ve söyleşiler düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta ise ziyaretçilere Şair Mehmet Akif Ersoy ile alakalı yapılan yayınlar tanıtılarak, Sakarya'nın kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı. - SAKARYA