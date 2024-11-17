Sakarya'da Ailelere Akran Zorbalığı ve Dijital Bağımlılık Seminerleri - Son Dakika
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Sakarya'da Ailelere Akran Zorbalığı ve Dijital Bağımlılık Seminerleri

Sakarya\'da Ailelere Akran Zorbalığı ve Dijital Bağımlılık Seminerleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ailelere akran zorbalığı ve dijital bağımlılık konularında seminerler düzenleyerek bilgilendirme yaptı. Aile danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, çocukların teknolojiye erişiminin arttıkça bağımlılık ve zorbalığın da arttığını vurguladı.

17.11.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM'de düzenlenen seminerlerde ailelere akran zorbalığı ve dijital bağımlılık tehlikesini anlattı. Aile danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, "Çocukların teknolojiye erişimi kolaylaştıkça bağımlılık ve akran zorbalığı artıyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlere her gün bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM'lerde ailelere yönelik "Akran Zorbalığı ve Dijital Bağımlılık" söyleşisi gerçekleştirdi. Bu seminerler, özellikle dijital bağımlılık ve akran zorbalığı sorunlarının artış gösterdiği son dönemde ailelere kritik bir uyarı niteliği taşıdı. Aile danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, dijital dünyada çocukların karşısına çıkabilecek sorunları, hayatları boyunca iz bırakabilecek travmaları anlattı ve akran zorbalığının oluşum süreçlerini anlatarak onlara doğru ortamın sunulması gerektiğini vurguladı. Aksoy, ayrıca ailelere bu yönde önemli tavsiyeler vererek çocuk yetiştirilmesi konusunda sergilenen birçok yanlışın düzeltilmesine vesile oldu.

"Teknolojiye bağımlı çocuklar gerçek dünyadan kopabilir"

Çocukların sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Ayşe Aksoy, "Çocuklar özellikle oyunlar, sosyal medya, video içerikleri gibi platformlara bağımlı hale gelebilir. Bu bağımlılık çocukların sosyal ilişkilerini, fiziksel sağlıklarını, zihinsel gelişimlerini ve akademik başarılarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, teknolojiye bağımlı çocuklar gerçek dünyadan kopabilir, uyku düzenlerinde bozulmalar yaşayabilir ve odaklanma problemleri geliştirebilirler" dedi.

"Teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı gibi sorunlar da artmaktadır"

Ailelere teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili çağrı yapan Aksoy, "Dijital bağımlılığı önlemek için ebeveynlerin çocuklara cihaz kullanımı konusunda sınır koymaları, onları sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendirmeleri, örnek davranışlar sergilemeleri ve dijital ortamda geçirdikleri zamanı dikkatle takip etmeleri önerilir. Günümüzde çocukların teknolojik cihazlara erişimi kolaylaştıkça, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı gibi sorunlar da artmaktadır. Bu akran zorbalığı çocuklarda özgüven kaybına, stres, kaygı ve depresyona yol açabilir" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Ailelere Akran Zorbalığı ve Dijital Bağımlılık Seminerleri - Son Dakika

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