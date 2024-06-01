Sakarya'da Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü - Son Dakika
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Sakarya'da Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

Sakarya\'da Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

Sakarya'da binlerce kişi, Büyük Filistin Yürüyüşü'nde İsrail'i kınayarak Filistin için tek ses oldu. Yürüyüşte dualar edildi ve Filistin bayrakları taşındı.

01.06.2024 19:45  Güncelleme: 19:52
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Sakarya'da binlerce kişinin Filistin için tek ses olduğu 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte hep bir ağızdan İsrail kınandı.

Sakarya'da binlerce kişi, Büyük Filistin Yürüyüşü'nde kol kola yürüyerek zulme karşı tek ses oldu. Sakarya Millet Bahçesi'nden tekbirlerle yola çıkan vatandaşlar, Çark Caddesi'nden geçerek Adapazarı Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar yürüdü. Filistin bayrakları ve Türk bayraklarıyla zulmün başrolü olan İsrail'e karşı sloganlar atan kalabalık yürüyüşün sonunda Filistin için dualar etti. Binlerce vatandaşın adeta insan seli oluşturduğu yürüyüş havadan da görüntülendi.

"Hiçbir kalbin dayanmayacağı görüntüler"

Tekbirlere, dualara ve Filistin karşıtı sloganlara eşlik eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tüm Sakarya'yı zulme karşı tek vücut olmaya davet etti. Siyonist rejimin vicdanlarının taşlaşmış olduğunu ifade eden Alemdar, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde katledilen binlerce mazlumu hatırlattı. Başkan Alemdar, "Görmeye hiçbir kalbin dayanamayacağı görüntülere, duymaya hiçbir kulağın dayanamayacağı haberlere şahitlik ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlara savaş demeyi reddediyoruz, çünkü bu tam anlamıyla bir soykırımdır. Kalpleri taşlaşmış, vicdanları erimiş barbar katiller, kardeşlerimize dönük yaklaşık 8 aydır bir soykırım gerçekleştiriyorlar. Bugüne değin 15 bini çocuk, 36 bin Filistinli kardeşimiz öldürüldü. 81 bin kardeşimiz yaralandı. 2 milyondan fazla insan göçe zorlandı. ve bu katliamlar bütün dünyanın gözleri önünde canlı canlı yaşandı" dedi.

"Filistin davası, hepimizindir"

İsrail'i destekleyen herkesin karşısında olduklarını ve Filistin davası için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Başkan Alemdar, "Kudüs tüm Müslümanlarındır. Gazze'yi savunmak sadece Filistinlilerin sorumluluğunda değil. İnsanlık ve demokrasi katili Siyonizm'e dur demenin zamanı. Bütün Ortadoğu coğrafyasında aynı şeyi yapmadılar mı? Bölüp, kardeşi kardeşe kırdırmadılar mı? Lanetlediğimiz, insanlıktan nasibini almamış bebek katili İsrail'e karşı duruşumuzu göstereceğiz. Kahrolsun İsrail ve Siyonizm. Kim bu terör devletini destekliyorsa biz onun tam karşısındayız. Filistin davası hepimizin, herkesin davasıdır. Sadece Müslüman olanların değil" diye konuştu.

Program, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne balon bırakılmasıyla son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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