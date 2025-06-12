Sakarya'da Genç Yazılımcılar Proje Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'da Genç Yazılımcılar Proje Yarışması Tamamlandı

Sakarya\'da Genç Yazılımcılar Proje Yarışması Tamamlandı
12.06.2025 16:46  Güncelleme: 16:54
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Yazılımcı Proje Yarışması', ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Başbakan Yusuf Alemdar, yarışmanın ardından şehre bir Bilim Merkezi kurulacağını duyurdu.

Teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerinin geleceğe kazandırılması adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen 'Genç Yazılımcı Proje Yarışması' tamamlandı. Dereceye girenlere ödüllere takdim edilirken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehre Bilim Merkezi kurulacağının haberini verdi. Alemdar, "Gençlerimize her türlü imkanları sunarak onların geleceğe proje üretmelerinin, hackerleriyle, oyunlarıyla artık dünya piyasalarında yerini almasını istiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışma, teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük ilgisini gördü. Gençlerin dijital yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan yarışma, 'Etik Hacker' ve 'Oyun Geliştiricisi' olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere toplamda 45 bin TL'lik ödül verildi. 'Etik Hacker' kategorisinde öğrenciler, güvenlik açıkları içeren uygulamalarda zafiyetleri tespit etmeye çalıştı. Oyun Geliştiricisi kategorisinde ise öğrenciler; çevre temizliği, trafik yönetimi, su tasarrufu ve şehir planlama gibi temalar üzerine dijital oyunlar tasarladı. Yarışmanın ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde Bilim Merkezi kurulacağını ve içerisinde de kuluçka merkezinin olacağının haberini paylaştı.

"Gençlerimizin önü açıldığında neler yaptığını savunma sanayiinde çok net görebiliyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Gençlerimiz, geleceğimizin teminatı dedikçe, boş sloganlar attıkça hiçbir şey olmuyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlamanın, gelecekte kendi geleceklerini hazırlamanın yöntemi onlara kucak açma, projelendirmek ve projelerde onlara yer açmak. Bu anlamda bizde başlatmış olduğumuz bu projeye ciddi bir ilgi duyuldu. Katılan gençlerimiz, heyecanla projelerini bitirebilmek adına ortaya emek koydu. Ayrı ayrı kategorilerde ciddi ekipler ortaya çıktı ve bir birleriyle yarışa girdiler. Bu yarışma ciddi bir ekip tarafından takip edildi ve bunların arasında da ödül töreni düzenlemek durumunda kaldık. Gençlerimizi hazırlamak durumundayız, gençlerimize bir şeyleri öğretmediğinde yarın kendi ayakları üzerinde durmayı beceremeyen, başkalarına el açan ve medet bekleyen bir toplum oluruz. Bunun geçmişte bir sürü örneği var. Gençlerimizin önü açıldığında neler yaptığını savunma sanayiinde çok net görebiliyoruz" dedi.

"Gençlerimiz bilsin Bilim Merkezi yapıyoruz"

Başkan Alemdar, "Gençlerimiz bilsin Bilim Merkezi yapıyoruz. Bilim Merkezi'mizin ihalesini tamamlıyoruz ama bu kadar değil Bilim Merkezi'mizde gençlerimize kuluçka merkezi kuruyoruz. Bir kuluçka merkezi Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından kurulan, desteklenen, teşvik edilendir. Gençlerimize her türlü imkanları sunarak onların geleceğe proje üretmelerinin, hackerleriyle, oyunlarıyla artık dünya piyasalarında yerini almasını istiyoruz. Bunu en kısa süre içerisinde başarıp bir yıl içerisinde de gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Hayatın her alanında yazılımla iç içeyiz"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise "Artık dijital bir toplumda yaşıyoruz. Hayatın her alanında yazılımla iç içeyiz. Ekmekten suya kadar her yerde yazılım gerektiren bir hayatı yaşamak zorundayız. Dolayısıyla bu yarışmaların ve ödül törenlerinin pek kıymeti pek fazla. Bu salon içerisinde olan ve olmayan gençler, gelecekte bu milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları yapma kudreti ve kabiliyetine sahiptir. Bugün dünyanın en büyük yazılım şirketlerinin bilişim sistemleri, yazılım odaları Hindistan üzerinden devam ediyor. Bugün bizim çocuklarımız eğer güzel yazılımlar yaptılarsa, savunma sanayinden tutun hayatın her alanında yazılımlar yapıyorsa bu milletin çocuklarını kabiliyetinin var olduğunun gösteriyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Genç Yazılımcılar Proje Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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