Sakarya'da Hayvan Sevgisi İçin Örnek Etkinlik - Son Dakika
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Sakarya'da Hayvan Sevgisi İçin Örnek Etkinlik

Sakarya\'da Hayvan Sevgisi İçin Örnek Etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen 'Pati İzi Can Dostlar' etkinliği ile çocuklara hayvan sevgisi ve sahiplenme duygusunu aşılamak amacıyla sokak hayvanlarıyla dolu bir gün geçirdi.

04.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:22
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden dünya hayvanları koruma gününde Türkiye'ye örnek olacak bir etkinliğe imza attı. Pati izi can dostlar etkinliği ile birçok çocuğa hayvan sevgisi ve sahiplenme duygusu aşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Türkiye'ye örnek etkinlik olan "Pati İzi Can Dostlar" başlığıyla şehrin merkezinde gerçekleştirdi. Büyükşehir, Aziz Duran Parkı'nda daha önce bakımı ve kontrolleri yapılmış sokak hayvanlarıyla vatandaşları rengarenk etkinliklerin içinde buluşturdu. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanına akın etti. Çocuk oyun grupları, hayvan figürlü animatörlerin yer aldığı etkinlikte sokaktaki canlarla vakit geçiren vatandaşlar, aynı zamanda etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi. Patlamış mısır, pamuk şeker, pati izli dövmeler, pati izli renk renk balonların dağıtıldığı buluşmada aynı zamanda çocuklar ve öğrenciler de sokak hayvanlarını yakından görme şansı buldu. Kedi ve köpek evleri, etkinliğin orta alanında vatandaşlar için hazırlandı ve etkinlik boyunca can dostlarla kaynaşan birçok vatandaş Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne sahiplenme talebini iletti.

"Eğitimin ardından da sevmeyi, sevgiyi ve kimsesiz olmadıklarını göstermek için faaliyet yaptık"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bugün sokak hayvanları sevme, tanıma ve onlarla can dostu olduğumuzu gösterme günü. Bugün hayvanların kimsesiz olmadığını, onların da bizim canımızın bir parçası olduğunu ifade etmek istedik. Önce hayvan sevgisini çocuklarımızın daha iyi şekilde kavrayabilmesi için çocuklarımız ve okullarımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde faaliyet ortaya koyduk. Hayvanlarımızın masumiyetini, güzelliklerini çocuklarımıza göstermek ve onların kimseye zarar vermediğini, ihtiyaçları giderildiğinde hiçbir zararı olmadan yaşayabildiklerini, bu dünyada hayvanların da yaşama hakkı olduğunu ifade etmek için faaliyet yaptık" dedi.

"Barınağımızdan her gün yaklaşık bir tane hayvanımızı sahiplendiriyoruz"

Vatandaşları hayvan sahiplenmeleri için çağrıda bulunan Alemdar, "Tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla bugün başlatmış olduğumuz 'Pati İzi' kampanyasından sonra Sakarya'mızda bizim şu andaki barınağımızdan her gün yaklaşık bir tane hayvanımızı sahiplendiriyoruz. Bugüne kadar 39 hayvanımızı vatandaşlarımız tarafından sahiplenildiğini ve bu sahiplenmenin devam ettiğini görmekten mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Hayvan sevgisi sadece sloganla değil, onlara karşı olan ilgiyle, onları sahiplenmeyle, onların beslenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle olduğunu ifade istiyoruz. Biz de şehrimizde hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için mutlaka her birinin bir sahibi olsun, hiçbirinin sahipsiz olmadığını göstermek için insanlarımıza 'Pati İzini' takip ederek bizler de sokakta bulduğumuz hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz. Bu açıdan da sahiplenen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum ve daha hızlı bir şekilde bunların sayısını artırmak için de arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Hayvan Sevgisi İçin Örnek Etkinlik - Son Dakika

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