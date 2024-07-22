Sakarya Fotoğrafçıları 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yerel

Sakarya Fotoğrafçıları 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

Sakarya Fotoğrafçıları 6. Etnospor Kültür Festivali\'nde Altın Madalya Kazandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Sakarya fotoğrafçılar topluluğu, 4 farklı kategoride düzenlenen fotoğraf yarışmasında altın madalya kazandı. İhsan Korkut ve Abdurrahman Çetin adlı Sakaryalı fotoğrafçılar, festivaldeki fotoğraf yarışmasında birincilik elde etti.

22.07.2024 15:04
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6. Etnospor Kültür Festivali'ne Sakarya fotoğrafçılar topluluğu damga vurdu. 4 farklı kategoride düzenlenen fotoğraf yarışmasında Sakaryalı fotoğrafçılar İhsan Korkut ve Abdurrahman Çetin, altın madalya kazandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve dört gün süren 6. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen kültür festivalinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle fotoğraf yarışması düzenlendi. Atlı sporlar ve atlı gösteriler, festival konsepti, kültürel aktiviteler ve geleneksel çocuk oyunları ve okçuluk, güreş ve diğer geleneksel sporlar olmak üzere 4 farklı dalda gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına 17 farklı şehirden 564 fotoğrafçı katıldı. 2 bin adet fotoğraf jüriler tarafından değerlendirilirken Sakarya fotoğrafçılar topluluğu fotoğrafçıları 2 dalda birinciliği aldı. Geleneksel sporlar ve oyunlar çerçevesinde dünyanın en geniş katılımlı festivali olan Etnospor Kültür Festivali'nde Sakarya fotoğrafçılar topluluğu 33 kişiyle katıldı. Yarışmanın festival konsepti kategorisinde TFSF altın madalya ödülü Sakaryalı fotoğrafçı İhsan Korkut, 'günbatımı' adlı fotoğrafıyla kazanırken 'zor anlar' adlı fotoğrafıyla Sakaryalı fotoğrafçı Abdurrahman Çetin ise Okçuluk, Güreş ve Diğer Geleneksel Sporlar kategorisinde TFSF altın madalya ödülünü kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Fotoğrafçıları 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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