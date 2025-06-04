Salda Gölü'nde Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Yerel

Salda Gölü'nde Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri

04.06.2025 16:10
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Yeşilova Kaymakamı, Kurban Bayramı öncesi Salda Gölü'nde güvenlik ve çevre önlemleri alındığını açıkladı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, doğal güzelliğiyle her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nde Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve çevre önlemleri alındı. Hazırlıkların tamamlandığını belirten Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, "Salda Gölü'nün güzelliklerini görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi Salda Gölü'ne bekliyoruz" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kurban Bayram tatilinde yoğun ziyaretçi beklenen gölde, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi için kapsamlı önlemler alındı. Göl çevresinde cankurtaranlar görevlerinin başında bulunurken, boğulma vakalarına karşı Jandarma ve AFAD'a ait botlar gölde konuşlandırıldı. Kıyı hattında ise jandarma ekipleri UTV araçları ve atlı birliklerle sürekli devriye geziyor.

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, gölün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, bilimsel önemiyle de dikkat çektiğini vurguladı. Turan, geçtiğimiz yıl 250 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'ne, bu yıl 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini, Salda Gölü'nde özellikle çevre temizliği ve doğanın korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

"Turizm faaliyetleri devam ederken aynı zamanda gölümüzü korumaya devam ediyoruz"

Salda Gölü'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları söyledi;

"Dünyanın nazar boncuğu Salda Gölü'nde turizm sezonu başladı. Bilindiği üzere Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras listesinde yer alıyor. Salda Gölü, hem bilim açısından hem de doğal güzelliği açısından dünyada sadece iki tane bulunan yerlerden birisi. Salda Gölü'nde turizm faaliyetleri devam ederken aynı zamanda gölümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda bilim merkezimiz bu yıl açıldı ve çalışmalarına devam ediyor. Hem Salda Gölümüz ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere hem de gelen kişilere gölümüzü tanıtmak üzere çalışmalarına başladı. Plajlarımızda insanlar güvenli bir şekilde yüzebiliyor. Cankurtaranlarımız ve cankurtaran botlarımız bulunmakta. Atlı jandarmalarımız mevcut, turizm faaliyetlerinin yerine getirilmesi açısından tesislerimiz mevcut. Geçen sene lansmanını yaptığımız balon uçuşlarımız bu yıl da aktif olarak devam etmekte. Salda Gölü'nü gökyüzünden seyretmek isteyen turistlerimiz, vatandaşlarımız balon uçuşlarına da katılabilirler. Salda Gölü'nde boğulma ihtimallerine karşı Jandarma ve AFAD'ın botları bulunmakta. Dışarıda ise Jandarma Atlı birliklerimiz ve UTV'miz bulunmakta. Sürekli olarak devriye atılmakta. Bunlar yapılırken tabi ormanımız, gölümüz, sahilimiz korunmakta.

En çok dikkat ettiğimiz nokta zaten çevremizin korunması. Önümüz Kurban Bayramı. Salda Gölü'nün güzelliklerini görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi Salda Gölü'ne bekliyoruz. Geçen yıl kayıtlara geçen yaklaşık 250 binin üzerinde ziyaretçimiz bulundu. Bu yıl daha fazlasını, 400 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü'nde Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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