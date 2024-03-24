Salihli Ülkü Ocakları Ramazan Yardımı Yaptı

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları, "Ramazanın bereketi paylaşmaktır" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Salihli Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahibi aileleri on bir ayın sultanı Ramazan ayında da unutmadı. 'Ramazanın bereketi paylaşmaktır' sloganıyla yardım bekleyen ailelere Ramazan coşkusunu taşıyan Salihli Ülkü Ocakları, yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırdı.

Desteklerinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yardım gönüllülerine teşekkür eden Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek "Hazırladığımız gıda paketlerini, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Ülkü Ocakları olarak veren el ile alan el arasındaki köprü vazifesini devam ettireceğiz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun, birlik ve beraberliğimizi korusun" dedi. - MANİSA