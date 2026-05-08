Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda Heyecan Yarın Başlıyor

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla 4'üncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlendi. Ege'nin doğasında binlerce sporcuyu bir araya getirecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de gerçekleştirilecek. Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından 21K yarı maraton, 10K yol koşusu ve 5K gün batımı koşusu olmak üzere üç farklı parkurun koşulacağı organizasyonda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek."

Radisson Blu Resort & Spa'da düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Sporla ilgili konuşmaktan büyük keyif alıyorum. Ekran bağımlılığından uzaklaşmanın birinci adımı spor. Güzel ilçemizde güzel organizasyonlar yapmak, ilçemizi sporla tanıtmaktan mutluyuz. Birçok organizasyon yapıyoruz ama Çeşme önüne gelene destek vermiyor. Katkı sunabilecek organizasyonların yanında yer alıyor. Seçici davranarak 15'e yakın spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Çeşme'de bir organizasyon yapılmak isteniyorsa buraya uygun mu, katma değeri var mı ve uluslararası boyutta mı diye soruyorum. Bu tarz organizasyonlar yapan firmalara teşekkür ediyorum. Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun keyifli geçmesini diliyorum. Bu sene Çocuk Koşusu da eklendi. Çocuklarımızın sporla tanışması çok önemli. İlçemizde gerçekleştirilen organizasyonların içinde yer almaları, sporu benimsemeleri açısından da önemli. İlk başladığından bu yana bu kadar sporcu sayısının artmasının da ayrıca keyfini yaşıyoruz. Kaliteli düzgün organizasyonları sürdürülebilir kıldığımız sürece devamı geliyor. Kaliteli işlerimizde sebat etmemiz gerekiyor. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum" dedi.

"SPORCU SAYISINDAKİ BU ARTIŞ BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Spor etkinlikleri bizim için her zaman çok önemli. Bunun faydalarını da görüyoruz. Sayın Kaymakamımız gittiği her yere spor organizasyonlarını da götürüyor. Yarı Maraton hikayesi de Kapadokya'dan buraya taşındı. 1740 sporcu ile başladığımız organizasyonda bu sene 3450 sporcuya ulaştık. Salomon ve Argeus her zaman bölgenin faydasına hareket ediyor. Jandarma ve emniyet güçlerimiz de her zaman desteklerini sürdürüyor. Bazen yolların kapanması nedeniyle vatandaşlardan tepki alıyoruz ama ben bu tarz organizasyonlarda bunu göğüslerim. Sezon öncesinde bu tarz sportif aktivitelerin bizler için hayati önem taşıdığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 4'üncüsü gerçekleşen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda bu kadar kısa sürede sporcu sayısındaki bu artış da benim için gurur verici. Organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ORGANİZASYONLARI BÜYÜTEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, "Spor turizminin önemini hepimiz biliyoruz. Bu, Çeşme için de önemli. Çeşme inanın müthiş bir coğrafyaya sahip. Hep ilk yaptığımız şeylerin arkası geldi. Bu sene Yarımada Oyunları dahilinde su topu yapalım dedik ve temsilci görünce uluslararası boyuta taşındı. Her sene artarak büyüyen spor organizasyonları ile spor turizmini artırmak istiyoruz. Sayın Kaymakamımızın desteğinden dolayı şanslıyız. Belediye başkanımız da milli sporcu ve destekleriyle organizasyonları büyüterek yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇEŞMEMİZE KATMA DEĞER KATAN ORGANİZASYONLARIN BAŞINDA YER ALIYOR"

Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, "Bu organizasyonun emniyet, asayiş ve güvenlik bölümünde yer alırken, temel parçaları içinde yer alıyorum. Çeşmemize katma değer katan organizasyonların başında yer alıyor. Çeşme'de spor turizmini daha uzun vadeye yayma hedefinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU TARZ ORGANİZASYONLARIN TÜRKİYE'DEKİ SPOR KÜLTÜRÜNE OLAN KATKISI BİR HAYLİ FAZLA"

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, "Bu tarz organizasyonların Türkiye'deki spor kültürüne olan katkısı bir hayli fazla. Biz organizasyonlara ilk defa Kapadokya ile başladık ve Çeşme ile devam ettik. Her hafta birkaç yarış yapılıyor. Spor kültürü açısından geldiğimiz nokta gösteriyor ki, buna olan katkımız da bir hayli fazla. Önümüzdeki senelerde 3500'lerden 4500'lere çıkacak Çeşme'nin Kapadokya gibi büyüyeceğini düşünüyoruz. Kapadokya'daki organizasyonumuz Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü. Bu da bizim için çok değerli bir ödüldü. Sporumuz sadece takım sporundan ibaret değil, bireysel sporlardan koşulardan ibaret. Burada Çeşme Kaymakamlığımız ve belediyemiz bizlere çok destek veriyor. Organizasyonların büyümesi de destekleri ile oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

1700 KATILIMCI İLE BAŞLAYAN SERÜVENİMİZ, 3450 SPORCUYA ULAŞTI

Argeus Travel & Events Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları da, "Geçen seneye ilave olarak cumartesi etkinliğine 5K parkuru ekledik. İlk senesi olmasına rağmen 1700 katılımcı ile başlayan serüvenimiz, bu sene 43 ülkeden 3450 sporcuya ulaştı. Bu sene STK'lar ile birlikte bir organizasyonun içindeyiz. Geçtiğimiz sene toplanan bağış miktarını şu ana kadar geçmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla Argeus Travel & Events tarafından, Salomon'un isim sponsorluğundaki organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla, Garmin sponsorluğunda, Züber, PT Academy ürün/hizmet sponsorluğunda koşulacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek. Salomon Çeşme Yarı Maratonu bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus'tan sporcular yer alacak."

Salomon Çeşme Yarı Maratonu yarın 5 kilometrelik gün batımı koşusuyla start alacak. Saat 17.00'de Çeşme merkezinden başlayacak koşu, Aya Yorgi plajında tamamlanacak. 10 Mayıs Pazar günü ise Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı noktada da finişi görecek. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Organizasyonun son gününde ayrıca çocuk koşusu da düzenlenecek.