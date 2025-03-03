Samandağ'da Arazilerin Kamulaştırılmasına Karşı Eylem

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mağaracık, Kurtderesi, Vakıflı ve Hıdır Bey mahallelerinde birçok arazi toplu konut için kamulaştırıldı. Bugün Mağaracık mahallesinde toplanan yurttaşlar eylem yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bahçe ve tarım arazileri olan vatandaşlar, arazilerinin toplu konut için kamulaştırılmasına karşı bugün eylem yaptı. Eyleme CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da katılarak destek verdi. Mahallede on gündür kamulaştırmaya karşı nöbet tutuluyor.

Savunma haklarının ellerinde alındığını belirten Zarif Yükler, 30-40 yıl gurbet ellerde evinden yurdundan, vatanından, çocuklarından ayrı kalarak bu toprakların alındığını kaydetti. Bin bir emekle kazandıkları bir karış toprağı terk etmelerinin istendiğinin altını çizen Yükler, "Bize dünyanın mülkünü verseler bile bu toprakları vermeye razı değiliz. Yetkililerden tek ricam düşen tapuların iade edilmesini istiyoruz" dedi.

"Samandağ'ın en güzel yerleri gasp ediliyor"

Hatay'da çok büyük bir deprem yaşandığını, büyük bir acıdan sonra insanların devletten yardım geleceği umuduyla beklediğini söyleyen Bereket Kılınç, Türkiye'nin her tarafından Avrupa'dan, dünyadan yardımlar geldiğini, hükümetten gelen ilk yardımın ise kendilerini otobüslere bindirip tarım alanlarımızdan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, "Bu süreçten sonra müteahhitlerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samandağ'ın güzel yerleri, tarım arazisi olan bölgeler rezerv ve acele kamulaştırma ile gasp edilmeye çalışıldı. Halk haberi olmadan E-Devlet'ten tapuların düştüğünü görünce devlete güveni kalmadı" dedi.

Bu bölgeye Kurtderesi, Mağaracık, Vakıflı ve Hıdır Bey olmak üzere12 etaplık TOKİ yapılmak istendiğini söyleyen Kılınç, bu bölgede toprağı olan insanların Samandağ merkezde evleri yıkıldığını ve buraya sığındığına dikkat çekti.

"El koymaları Hitler dönemine benzetiyorum"

Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Ferit Diker, bu yaşananların hem çevre katliamı hem de mülksüzleştirme açısından felaket olduğunu nitelendirdi. İnsanların topraklarına el konulduğunu kaydeden Diker, "Resen el koyma bana Hitler dönemini hatırlatıyor. Hitlerin o zaman Yahudilere yaptığı kıyımı hatırlatıyor. Biz Samandağ merkezde 'rezerve hayır' dediğimizde buradaki insanları hedef yapmadık. Samandağ'da hazine ve vakıf arazisi olmak üzere 16 bin dönüm arazi var. Bunları neden görmezden geliyorlar. Tek bir yerde hizmet üreteceğiz diyorlar neden sadece Mağaracık'a sıkışıyorlar. Bir üstünde Kapı suyu var, bir üstünde Cemal Gürsel var. Ben dağıtılmasından yanayım" şeklinde konuştu.