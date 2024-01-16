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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Seminer Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Seminer Düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine ve öğretmenlerine yönelik 'Zihinsel Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Duyu Bütünleme Semineri' düzenledi. Seminerde öğretmenler ve veliler, merak ettikleri soruları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Biriminde görevli Fizyoterapisti Seda Can'a sordu. Ayrıca seminer sonrasında velilere tansiyon ve şeker ölçümü taraması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Seminer Düzenledi
16.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:42
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine ve öğretmenlerine yönelik "Zihinsel Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Duyu Bütünleme Semineri" düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğretmen ve velilere "Zihinsel Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Duyu Bütünleme Semineri" verildi. Öğretmenler ve veliler Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Biriminde görevli Fizyoterapisti Seda Can'a merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

Seminerin ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Biriminde görevli hemşire Ayşe Olgun tarafından da velilere tansiyon ve şeker ölçümü taraması yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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