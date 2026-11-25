Samsun'da "Dünya Balıkçılık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler için balık ziyafetine dönüştü. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 300 kilo palamuttan yapılan balık-ekmek dağıtılırken, balıkçılık ve deniz canlılarının önemi konusunda da bilgi verildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Canik ilçesi Hacıismail Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere su ürünlerinin beslenme ve insan sağlığı bakımından önemi anlatıldı. Eğitim sunumlarının yanı sıra balıkçılık ve deniz canlıları konulu sergi de açıldı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere 300 kilo palamuttan hazırlanan balık ekmek ikram edildi.

"Türkiye'de kişi başı yıllık balık tüketimi 7,2 kilogram"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilerde balık tüketimine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Öncelikli olarak öğrencilerimize su ürünlerinin beslenmedeki ve toplum sağlığındaki önemi hakkında eğitici bilgilendirmeler yaptık. Amacımız balık ve su ürünleri tüketimini artırmak. Dünyada kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi 21 kilogram seviyesindeyken ülkemizde bu rakam 7,2 kilogram. Aradaki fark, balık tüketiminin artırılması noktasında farkındalık çalışmaları yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Yılmaz, su ürünlerinin zengin protein, omega-3, vitamin ve mineral içeriği sayesinde özellikle çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu kapsamdaki eğitim çalışmalarının Samsun'un tüm ilçelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Balıkçılarımızın emeğini görünür kılmak istiyoruz"

Samsun'un avcılık ve yetiştiricilik potansiyeli sayesinde su ürünleri sektöründe önemli bir yerde olduğunu ifade eden Yılmaz, balıkçıların ürünleri sofralara ulaştırabilmek için büyük çaba harcadığını belirtti. Yılmaz, "Balığın sofralara gelinceye kadar oldukça yoğun ve meşakkatli bir süreç yaşanıyor. Balıkçılarımız aylarca evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu protein kaynağını sofralarımıza taşıyor. Bu noktada tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Balığın sofralarımıza ulaşmasında ciddi bir emek var. Bu emeği görünür kılmak istiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, bu sezon palamut avcılığında yoğunluk yaşandığını da aktararak öğrencilere ikram edilen palamudun kaliteli bir balık olduğunu ve balıkçıların bu sezon palamut avcılığından memnun olduğunu sözlerine ekledi.