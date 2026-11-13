Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Korkmaz, COP31'i yeşil kapital tiyatrosu olarak gördü - Son Dakika
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Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Korkmaz, COP31'i yeşil kapital tiyatrosu olarak gördü

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Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Korkmaz, COP31\'i yeşil kapital tiyatrosu olarak gördü
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Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Korkmaz, COP31\'i yeşil kapital tiyatrosu olarak gördü
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Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, Antalya'da düzenlenen COP31'e tepki göstererek zirvelerin şirketleri ve bankaları akladığını söyledi. Korkmaz, belediyeler ve belediye birliklerinin COP31 ortaklığını derhal geri çekmesi çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, "Bugüne kadar yapılan COP zirvelerinin tek başarısı, madencilikle, fosil yakıtlarla ve doğa katliamıyla gezegeni yok eden şirketleri ve bankaları aklamak olmuştur. " dedi.

Ekoloji Birliği ve Samsun Çevre Platformu'nca (SAMÇEP), Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasında, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) tepki gösterildi.

SAMÇEP Sözcüsü Adnan Korkmaz, iklim krizinin kapitalist üretim ve tüketim düzeninin bir sonucu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"20 Kasım'a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9 Kasım'da Antalya'da 'İş birliğine dayalı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek' çağrısıyla başladı. Peki, iklim değişikliğine karşı kim ve kimler için bir değişiklik yapacağız? Kimin için adil bir gelecek isteniyor? Karbon ticareti, yeşil enerji gibi kavramlarla sermayeye yeni kar alanları açarak mı bu kriz çözülecek? Biliyoruz ki yaşadığımız ekolojik sıkışma yalnızca atmosfere bırakılan sera gazlarına indirgenerek açıklanamaz. Sera gazları sebep değil, kapitalist üretim ve tüketim düzeninin sonucudur.

Bugüne kadar yapılan COP zirvelerinin tek başarısı, madencilikle, fosil yakıtlarla ve doğa katliamıyla gezegeni yok eden şirketleri ve bankaları aklamak olmuştur. Bizim bu küresel yeşil kapital tiyatrosundan hiçbir beklentimiz yoktur. Bu zirvenin ortakları ve sponsorları, Türkiye'nin 4 milyarını talan eden dev holdinglerdir. Petrol rafinerisini tam kapasiteyle çalıştıran Tüpraş'ın sahibi Koç Holding'in, Akbelen'de orman kıyımı yapan Limak ve Cerattepe'den Kaz Dağları'na kadar doğayı zehirleyen Cengiz Holding'in ve Kızılbük'ü yok eden Sinpaş'ın destekçi yapıldığı zirveden iklim adaleti çıkmaz.

Belediyeler ve belediye birlikleri, şirketlerin değil halkın yanında durmalı ve COP31 ortaklığını derhal geri çekmelidir. Krizden kar devşiren yeşil yıkama politikalarına son verilmeli, doğa ve toplum yararına kamusal bir üretim planlamasına geçilmelidir. Termik santraller, nükleer enerji santralleri ve madenler kapatılırken işçiler hiçbir hak kaybına uğratılmamalı, bu alanların ekolojik onarımı ve ormanlaştırılması projelerinde kamusal istihdam güvencesi sağlanmalıdır. Ülkeyi emperyalizmin çöplüğü haline getiren plastik ve atık ithalatı derhal yasaklanmalı, geri dönüşüm tesisleri sıkı kamusal denetime alınmalıdır. Ekokırım suçlusu tekellere yarattıkları tahribatın bedeli ödetilmeli, savaş bütçeleri kesilerek gezegenin onarımına aktarılmalıdır. Halkın söz, eylem ve örgütlenme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, özgür basın üzerindeki baskılara ve kayyum politikalarına son verilmelidir."

Kaynak: ANKA
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