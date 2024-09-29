Samsun'da 1. Fındık Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da 1. Fındık Festivali Coşkuyla Kutlandı

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Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Fındık Festivali, halk oyunları, konserler ve çeşitli etkinliklerle büyük ilgi gördü. Festivalde, fındık emekçilerinin haklarının savunulması konusu gündeme geldi.

29.09.2024 22:55  Güncelleme: 23:14
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HABER: MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Atakum Belediyesi ile Özören, Karakavuk, Yeşiltepe, Kurugökçe, Kabadüz, Aksu, Erkli, Fındıklı, Elmaçukuru, Kasnakçımermer, Akalan ve Şenyurt köyleri katkılarıyla Özören mahallesi meydanında, 1. Fındık Festivali düzenlendi.

'Birlikte üretiyoruz, birlikte yönetiyoruz' sloganıyla Samsun'da 1. Fındık Festivali düzenlendi. Festival programında halk oyunları, kemençe gösterileri, konser, kemençelerle otçu yürüyüşü, aşıklar atışması, kadın el emeği pazarı, çocuklar için atölyeler gibi bir dizi etkinlik yapıldı.

Programa Atakum Belediye başkanı Serhat Türkel ile beraberinde başkan yardımcıları, köy muhtarları, dernek yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şunları söyledi:

"Ovalarımızdan birisi güzide mahallemiz Özören'de 1. Fındık Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda birincisini düzenlediğimiz festivalde bir aradayız. Tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki etkinlik bizler düzenleyeceğiz. Festival tadında sizler için organizasyonu maksimumda güzel yapacağız ama sizler olmazsanız hiçbir şeyin anlamı yok. Fındık Festivali dedik. Fındık Festivali'nde Karadeniz horonlarımız çalarken herkes oynarken fındığında değerinin gerçek değerde olmasını arzu ediyoruz. Devlet yöneticilerimizden fındık emekçilerimizin emeğinin yerde kalmamasını ve haklarını maksimumda savunmalarını rica ediyoruz. Emekçilerin emeği, alın teri tarlada kalmasın. Emeğe dönüşsün ve bu festivaller gerçekten doya doya, coşkuyla kutlansın."

Samsun\'da 1. Fındık Festivali Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 1. Fındık Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1. Fındık Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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