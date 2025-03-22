Müşteriden mide bulandıran hareket! İçtiği çorbanın parasını ödememek için... - Son Dakika
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Yerel

Müşteriden mide bulandıran hareket! İçtiği çorbanın parasını ödememek için...

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Samsun'da bir lokantada çorba içen müşteri, göğsünden kopardığı kılları tabağa koydu. Çorbanın parasını ödemek istemeyen müşteriyi güvenlik kameraları ele verdi.

22.03.2025 10:30
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Samsun'da bir vatandaş, lokantada içtiği çorbanın parasını ödememek için göğsünden kopardığı kılları tabağa koydu. Güvenlik kamerasına yakalanan adam, içtiği çorbanın parasını ödemek zorunda kaldı.

Olay, İlkadım ilçesindeki bir lokantada akşam saatlerinde yaşandı. Lokantaya gelip ezogelin çorbası sipariş eden bir vatandaş, çorbanın yarısını içtikten sonra göğsünden koparttığı kılları teker teker tabağına koydu. Sonrasında kasaya giderek kıllardan şikayetçi olan müşteri, içtiği çorbanın parasını ödemek istemedi. Müşterinin göğsündeki kızarıklar dikkatini çeken esnaf, kamera kayıtlarını izleyeceklerini söyleyince müşteri işlediği suçu kabul ederek, çorbanın parasını ödemek zorunda kaldı. Müşterinin kıllarını kopartıp tabağına koyma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"KILLARIN O ŞEKİLDE DÜŞME İMKANI YOK"

Müşterinin göğsündeki kılları tek tek kopartarak tabağına attığını ifade eden lokanta sahibi Osman Erdoğdu, "Müşteri, 4 numaralı masada çorbasını içiyordu. Sonrasında kasaya gelip, 'Ben çorbanın yarısını içtim, yarısının mı yoksa tamamının mı parasını alırsın bilemem' dedi. Ben de tam söylediysen tam parası alacağımızı söyledim. Sonrasında bana, 'Git de bir çorbana bak' dedi. Çorbaya baktım, tabağın yanında kıllar var. Müşteriye, kılları onun koyup koymadığını sordum. Çünkü o şekilde kılların düşme imkanı yok. Kamera görüntülerinden izlemeye karar verdik. Sonra da gördük ki göğsünden kılları kopartıp tabağına atıyor. Biz de bunu görünce çorbanın ücretini aldık, şahsı gönderdik" dedi.

"100 TL'LİK BİR ÇORBA SİPARİŞ ETMİŞTİ"

İçtiği çorbanın ücretinin 100 TL olduğunu dile getiren Erdoğdu, "Kamera kayıtlarına bakana kadar kendisini göndermedik. Çünkü kamera kayıtlarına bakacağımızı söyleyince, 'Ben koydum' dedi. Biz de emin olmak için izledik. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Göğsünden birçok kez kıl kopartıp tabağına koyuyor. İçtiği 100 TL'lik bir çorbaydı. Psikolojik rahatsızlığı yok, sorulara normal cevap veriyor, alkollü değil, neden böyle bir şey yaptı bilemiyoruz. Kamera kayıtları sonrası da kendisi yaptığını kabul etti. Niye koydun sorularımıza cevap vermedi ve parasını ödedikten sonra da ayrıldı. İyi ki kameralarımız o anları kaydetti. Yoksa dükkanımız lekelenecekti. Bu durumu da açıklayamazdık. Şimdi ise Allah'tan kamera kayıtlarında her şey net bir şekilde görünüyor" diye konuştu.

Müşteriden mide bulandıran hareket! İçtiği çorbanın parasını ödememek için...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müşteriden mide bulandıran hareket! İçtiği çorbanın parasını ödememek için... - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • emre123456789:
    birde dövecen öyle adami ayıp ya paran yoksa belki adam öyle verir 1 0 Yanıtla
  • Nazife:
    karaktersizlik . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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