Samsun'da ekmek büfecisi Hacer Akkoyun, yanlış gönderilen 67 bin 500 TL'yi iade etti - Son Dakika
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Samsun'da ekmek büfecisi Hacer Akkoyun, yanlış gönderilen 67 bin 500 TL'yi iade etti

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Samsun\'da ekmek büfecisi Hacer Akkoyun, yanlış gönderilen 67 bin 500 TL\'yi iade etti
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Samsun\'da ekmek büfecisi Hacer Akkoyun, yanlış gönderilen 67 bin 500 TL\'yi iade etti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesi işleten Hacer Akkoyun, ekmek alan müşterinin 67 lira 50 kuruş yerine yanlışlıkla gönderdiği 67 bin 500 TL'yi fark edip iade etti. Akkoyun, yaklaşık yarım saat sonra hesabında gördüğü fazla parayı sahibine geri verdi.

Samsun'da halk ekmek büfesi işleten 35 yaşındaki Hacer Akkoyun, ekmek almak için gelen bir müşterinin yanlışlıkla "67 lira 50 kuruş" yerine hesabına gönderdiği "67 bin 500 TL"yi fark ederek sahibine iade etti.

İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesinden alışveriş yapan bir kişi, yanında nakit para bulunmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi. Halk ekmek büfesi işletmecisi Hacer Akkoyun'un IBAN numarası vermesi üzerine müşteri, "67 lira 50 kuruş" yerine yanlışlıkla "67 bin 500 TL" gönderdi. İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın sahibine ulaşan Akkoyun, fazla gönderilen paranın tamamını iade etti.

"Hiçbir zaman insanlık ölmedi"

Yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Hacer Akkoyun, "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim. IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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