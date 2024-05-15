Samsun, Türkiye ortalamasının altında hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızına sahip - Son Dakika
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Samsun, Türkiye ortalamasının altında hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızına sahip

Samsun, Türkiye ortalamasının altında hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızına sahip

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının altında kaldı. 2023 yılında Türkiye genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,14 kişi iken, Samsun'da bu rakam 3,04 olarak kaydedildi. Aynı şekilde Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk iken, Samsun'da bu rakam 1,32 çocuk olarak gerçekleşti.

15.05.2024 16:00
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Samsun, hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızında Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), "İstatistiklerle Aile 2023" verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişiye düştüğü görüldü.

Buna göre Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,14 oldu. Samsun'da ortalama hanehalkı büyüklüğü Türkiye ortalamasının altında kalarak 3,04 olarak kayıtlara geçti.

Samsun'da doğurganlık hızı 1,32 çocuk

TÜİK'in "Doğum İstatistikleri 2023" verilerine göre Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk oldu. Samsun'un doğurganlık hızı ise 1,32 çocukta kaldı. Samsun doğurganlık hızında da Türkiye ortalamasının altında yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun, Türkiye ortalamasının altında hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık hızına sahip - Son Dakika

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