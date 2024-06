Samsun'da yaralı sokak köpeğine belediye sahip çıktı

Yerel

Samsun'un Terme içesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeğine belediye sahip çıktı.

Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin çöplerin içinde olduğunu gören hayvanseverler, fotoğraf çekip Terme Belediyesi Whatsapp ihbar hattına yolladı. Hemen harekete geçen Terme Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisine başladı. Veterinerlik hizmetlerinde ilk bakımı yapılan köpek daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

"Gerekeni yaptık"

Yaralı sokak köpeğinin durumu hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Köpek bulunduğunda çok ciddi biçimde hasta vaziyetteydi. Ekiplerimiz gelen ihbar üzerine, hemen harekete geçerek köpeği bulunduğu yerden aldılar. Çok iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Veteriner hekimimiz hemen gerekeni yaptı. Köpek dostumuz şu anda tedavi altında. Tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırılacak ve tekrar yaşam alanına bırakılacak. Durumu çok iyi olacak inşallah" dedi.

"Her can aziz"

Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim, yaratandan ötürü' anlayışını her zaman rehber edindiklerini söyleyerek ecdadın bütün mahlükata karşı hassasiyetinin dünyaya örnek olacak kadar büyük olduğunu belirten Başkan Kul, "Geçmişten günümüze her zaman bizim medeniyetimizde sokakta yaşayan hayvanlar oldu. Bizler de onlarla nasıl huzur içerisinde yaşayabileceğimizi ecdadımızdan itibaren öğrenmeye çalıştık. Can dostlarımız çeşitli sıkıntılar yaşamasın diye biz de Terme Belediyesi'nin öncülüğünde onlara hizmet ediyoruz. Bu şehirde yaşayan her bir canı aziz bilen bizler Türkiye'de sokak hayvanlarıyla ilgili bir gündemin olduğunun da farkındayız. Can dostlarımız önemli ama insan hayatı da önemli. Çocuklarımız da önemli. Sokak hayvanları konusunda ortak akıl ve yasalar çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni yasa ile birlikte ilçelere de hayvan barınağı yapma hakkı tanındı. İlçemizde de hızlıca bir hayvan barınağını hayata geçirerek, gerekli yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN