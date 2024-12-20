Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Barış Süreci Çağrısı - Son Dakika
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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Barış Süreci Çağrısı

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Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, iktidarın Kürt sorununa barışçı bir çözüm arayışı göstermediğini belirterek barış sürecinin başlaması için çağrıda bulundu. Açıklamada, demokrasi, adalet ve insan hakları vurgusu yapıldı.

20.12.2024 01:01  Güncelleme: 01:18
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, "Ekim başından itibaren ortaya çıkan gelişmeler barış beklentisi yaratmakla birlikte, iktidarın Kürt sorununda barışçı ve demokratik bir çözüm arayışı olduğuna dair belirti yoktur. O nedenle Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir barış sürecinin başlaması için çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu aynı zamanda bir demokrasi, ekmek, adalet, özgürlük, insan hakları ve hukuk devleti çağrısıdır" açıklamasını yaptı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da aydın ve yazarlar, Kürt sorunun çözümüne dair 'Bir barış ve demokrasi sürecinin başlaması için gereken adımların acilen atılması için çağrıda bulunuyoruz' açıklaması gerçekleştirdi. Çok sayıda imzacısı bulunan metni Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, değerli basın emekçileri ve Samsun halkı ile paylaşıyoruz. Türkiye güç bir dönemden geçmektedir. Bir yanda artan yoksulluk ve hukuksuzlukla birlikte, halktan gördüğü destek zayıfladıkça sorunlarını şiddete başvurarak çözmeye çalışan bir iktidar var. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine devlet memurlarını kayyım atamak, her türlü barışçı gösteriye polis şiddetiyle karşılık vermek, en ufak bir eleştiride bulunanları cezaevine göndermek, Kürt sorununu şiddet yoluyla çözmeye çalışmak şiddet siyasetinin değişik yönleri. Öbür yanda Türkiye bir savaş çemberiyle sarılmış durumda. Bunun en büyük acısını sivil halk, kadınlar ve çocuklar çekiyor.

Türkiye'yi bu şiddet ortamından çıkaracak bir barış hareketine her zamandan fazla ihtiyacımız var. Barış sadece silahlı çatışmaların sona erdirilmesi değil, aynı zamanda savaşa yol açan uyuşmazlıklara çözüm bularak çatışma nedeninin ortadan kaldırılması demektir. Kürt sorununun barışçı yollardan çözümü toplumsal ve siyasal barışın vazgeçilmez bir öğesidir. Barışın silahla sağlanamayacağına inanıyoruz. Öte yandan Kürt sorununu sadece Türkiye'nin sınırları içindeki bir sorun olarak görmek yanıltıcı olur. Suriye'de savaş ve çatışma ortamı ile Kürt sorunu konusunda Türkiye, bölgedeki bütün halkların yararına olacak barışçı bir siyaset izlemediği sürece Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili gerçek bir barışın sağlanması da güçtür. Ekim başından itibaren ortaya çıkan gelişmeler barış beklentisi yaratmakla birlikte, iktidarın Kürt sorununda barışçı ve demokratik bir çözüm arayışı olduğuna dair belirti yoktur.

O nedenle Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri bir barış sürecinin başlaması için çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu aynı zamanda bir demokrasi, ekmek, adalet, özgürlük, insan hakları ve hukuk devleti çağrısıdır. Yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz ki, Kürt sorunu ancak demokrasi çerçevesinde ve insan hakları temelinde çözümlenebilir. Kürtlerin hakları ancak Türkiye'de yaşayan her bireyin temel hak ve özgürlüklerinin hukuk devletiyle güvence altına alınmasıyla korunabilir. Katılımcı bir demokrasi ancak yerel yönetimleri boğan katı merkeziyetçiliğin gevşetilmesiyle sağlanabilir. Eşit yurttaşlık ancak bütün kimliklere saygı gösteren çoğulcu bir demokrasiyle gerçekleşebilir. Barış savaşın bitmesiyle gerçekleşmez. Barışın inşa edilmesi, üzerinde duracağı yapıların oluşturulması gerekir. Bu bağlamda barışı her şeyden önce hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası hukuk standartları eksenine oturtmanın önem taşıdığı düşüncesindeyiz."

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri\'nden Barış Süreci Çağrısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Barış Süreci Çağrısı - Son Dakika

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