Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: Kurbanlık hayvan sevklerinde dikkat edilmesi gereken kurallar

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık hayvanların sevkiyatında dikkat edilmesi gereken kurallara değinerek, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için de nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine kesinlikle izin verilmemektedir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlam, özellikle yurt içi hayvan hareketlerinin arttığı bu dönemde, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan tedbirlerin önemini vurguladı.

İl içi ve il dışı sevkiyatlarda dikkat edilmesi gerekenler

Sağlam, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi ve özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken esasların, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlendiğini hatırlattı. İl Müdürü Sağlam, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için de nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine kesinlikle izin verilmemektedir. Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur" diye konuştu.

"Kurbanlık hayvanların taşınacağı araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenecek"

Kurbanlık hayvanların sevklerinde araçların ve araç temizliğinin önemine de değinen Sağlam, "Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçların, nakil öncesi ve sonrasında ilçe tarım ve orman müdürlüklerince temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanacak. Hayvan refahının sağlanması için, nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenemeyecek, hayvanların nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecek. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası kurbanlık nakleden hayvan ve araç sahiplerine ilgili mevzuat uyarınca işlem uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

"Hastalık bulunan hayvanların kesilmesine izin verilmeyecek"

Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların ve bunun yanı sıra bazı hastalıklı hayvanların kurbanlık olarak kesilemeyeceğine dikkat çeken Sağlam, "Kurbanlıklar, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı keneler yönünden detaylı bir şekilde muayene edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek. Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp-satılabilecek. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek. Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından arınmışlık statüsünün devamı açısından, İstanbul'un Avrupa yakasında belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine bugüne kadar olduğu gibi Kurban Bayramı döneminde de izin verilemeyecek" şeklinde konuştu.

Samsun'dan İstanbul'un Avrupa yakasına da hayvan sevkleri olduğunu, Anadolu'dan İstanbul Avrupa yakasında bulunan kurban satış ve kesim yerleri dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere kurbanlık hayvan sevkine izin verilmeyeceğini belirten Sağlam, "Anadolu'dan İstanbul iline büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişleri Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce başlayacak ve bayram sonuna kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Anadolu'dan İstanbul ili Avrupa yakasına hayvan sevki yapılmayacaktır" diyerek, sevk edilecek kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için uyulması gereken kuralları şu şekilde sıraladı:

"Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 kilometre çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde Şap hastalığı çıkmamış olmalıdır." - SAMSUN