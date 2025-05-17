Samsun\'un genç nüfusu %13,8

Samsun nüfusunun yüzde 13,8'ini 18-24 yaş arası gençler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Gençlik 2024" verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 14,9'unu genç nüfus oluştururken, Samsun'da bu oran yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfus, Samsun'da 190 bin 831 kişi oldu. Genç nüfusun 97 bin 275'ini erkekler, 93 bin 556'sını ise kadınlar oluşturdu.

Samsun'un toplam nüfusu 1 milyon 382 bin 376 olarak açıklanırken, gençlerin toplam içindeki oranı yüzde 13,8 oldu. - SAMSUN