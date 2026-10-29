Samsun Valisi Orhan Tavlı Cumhuriyet\'e hayat veren ruh dimdik ayakta dedi

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende farklı kurumların yaptığı gösteriler alkış toplarken, törende konuşan Vali Orhan Tavlı, "Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal harbimizde aziz milletimizi zafere taşıyan ve 103 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır" dedi.

Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları Samsun'da erken saatlerde başladı. İlk olarak Samsun Valiliği binasında gerçekleşen törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tebrikleri kabul etti. Akabinde etkinlikler için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na geçildi. Burada ilk olarak Vali Tavlı, beraberindeki Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlamanın ardından Vali Tavlı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

"103 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayakta"

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "İlk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'yi, Aziz Türk Milleti her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Aziz milletimizin istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere karşı elde ettiği bu zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olmuştur. İşte o Cumhuriyet sayesinde bugün de haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal harbimizde aziz milletimizi zafere taşıyan ve 103 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır. Hiç şüphe yok ki, aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Bunun şuuruyla, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz "dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende programda öğrenciler tarafından şiirler seslendirilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Gazi ve öğrenciler tarafından şiir okunmasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Jandarma Kavak Komando Bölüğü gösteri sundu. Garnizon Komutanlığı konserinin ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle kutlamalar sona erdi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.