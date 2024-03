Samsun Valisi Orhan Tavlı, riskten koruma çalışmalarında tüm imkanların kullanılacağını söyledi

Yerel

Samsun Valisi Orhan Tavlı; çocuk, kadın, engelli ve yaşlıları her türlü riskten korumak için yürütülen çalışmalarda tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuk, kadın, engelli ve yaşlıları her türlü riskten korumak için yürütülen ve spordan sanata, bilimden kültüre kadar birçok alanı kapsayan koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili kurumlar arası iş birliğinin sağlanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantı Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Tavlı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızı, azimleri ve kararlılıklarıyla herkese ilham veren engellilerimizi ve tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutan yaşlılarımızı desteklemek ve her türlü riskten korumak için yürütülen çalışmalar tüm imkanlar kullanılarak her zaman devam edecek" dedi.

Toplantıda; Vali Yardımcısı Vekili/ İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ve ilgili şube müdürleri hazır bulundu. - SAMSUN