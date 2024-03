Şehzadeler Belediyesi Sancaklıkayadibi Mahallesi\'nde Çok Amaçlı Salonu Hizmete Açtı

Yerel

Şehzadeler Belediyesi'nin 4 milyon 287 bin 600 TL'ye Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çok Amaçlı Salon törenle hizmete açıldı.

Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıkayadibi Mahallesi'ne kazandırdığı Çok Amaçlı Salonu törenle hizmete açtı. Açılışta Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, AK Pati Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulup, akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Sancaklıkayadibi Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya mahalleye yaptığı hizmetler için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Her doğan ölür, her başlayan biter. Dünya fanidir. Sultan Süleyman'a bile kalmayan fani bir dünyadayız. Ama ne demiş büyükler? Merkep ölür kalır semeri, adam ölür kalır eseri. Allah'a hamdolsun on yıl boyunca Şehzadelerimizin 67 tane mahallesinde bizim alın terimiz var, izimiz var, hizmetlerimiz var, eserlerimiz var. Bunları tüm hemşehrilerimiz yakinen biliyorlar. Biz eserleri ve hizmetleri sadece belli noktalara toplamadık. 67 mahallemize yaydık ve doğumdan ölüme kadar insan hayatını ilgilendiren ve hayatını kolaylaştırabileceğine inandığımız sayısız projeye, hizmete ve esere bugüne kadar birçok şükür imza attık." dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olarak hiçbir şeyi olmayan bir belediyeden bugün 67 mahallesine kesintisiz hizmet sunan bir belediye haline geldiklerine değinen Başkan Çelik, "10 yıldır sizlere hizmet etme şerefine nail oldum. Rabbimize hamdolsun. Emanete sahip çıktık. Kendi işimizden daha hassas davrandık. Kılı kırk yardık ve kıt kaynakları en iyi şekilde ve en doğru yerlere kanalize edebilmek için çaba ve gayret sarf ettik. Bugün de gönlümüz ferah sedamız hoş bir şekilde sizlerle helalleşiyor, vedalaşıyor ve bayrağa yeni bir arkadaşımıza, başkanımıza, kardeşimize teslim edecek olmanın huzur mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Hizmete açılan tesis hakkında bilgi verdi

Sancaklı Kayadibi Mahallesi'ne Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri hatırlatan Başkan Çelik daha sonra açılışı yapılacak olan Çok Amaçlı Salon hakkında şu bilgileri verdi: "Çok amaçlı salonumuz, 103 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine, çevre mahalle halkımıza da hizmet edecek şekilde planlanmış, inşaat yapım, park bahçe ve çevre düzenlemesi, iç tefrişat ile birlikte KDV dahil 4 milyon 287 bin 600 TL'ye mal edilmiştir. Söz konusu parselimiz üzerinde çevre düzenlemesi ile birlikte toplam 1.690 metrekarelik inşaat alanını kapsamaktadır."

"Yavuz Kurt hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacak"

Sosyal belediyeciliğin lafla olmayacağını, içinin doldurulması gerektiğini kaydeden Başkan Çelik açılışı yapılan eser gibi nicelerinin diğer mahallelerde de hizmete açıldığını ve Şehzadeler halkına çok uygun fiyatlarla hizmet sunduğunu belirtti. Gece gündüz demeden tevazuyla çalışarak hizmet sunduklarını bunda ailesinden aldığı eğitim ve siyasi terbiye kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki çığır açan anlayışın da etkili olduğunu belirten Başkan Çelik, "Biz algı belediyeciliği yapmıyoruz. Biz slogan belediyeciliği yapmıyoruz. Biz hizmet ve eser belediyeciliği yaptık. Biz gönülleri kırmadan, gönülleri ihya edebilmek, kazanabilmek için çaba ve gayret sarf ettik. İnanıyorum ki Şehzadeler de bizim kurduğumuz, geliştirdiğimiz, bu noktaya getirdiğimiz belediyecilik hizmetleri, 31 Mart'tan sonra da artarak devam edecektir. Yavuz Kurt, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yavuz Kurt Dr. Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın ortak adayıdır. Bizim adayımızdır ve ben inanıyorum ki Yavuz Başkanımla birlikte daha bu eser gibi nice eserler ilçemizin dört bir yanına kazandırılacak ve inşallah Şehzadelerimiz daha da güzelleşecek, gelişecektir. Ben de bilgimle, tecrübemle birlikte, dualarımla birlikte her zaman destekçisi ve yanında olacağımı bu vesileyle buradan ifade etmiş oluyorum." şeklinde konuştu.

"Başkan bey Türkiye siyasetine de örnek oldu"

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de yapılan hizmet için Başkan Çelik'e teşekkür ederek hayırlı olması dileğinde bulundu. Kaymakam Genel şöyle dedi: "Başkan Bey büyük bir hatip. Sadece hatip değil aynı zamanda büyük bir icraatçı. Ben öncelikli olarak bu güzel konuşmanızdan dolayı teşekkür ediyorum sayın başkanım. Çok güzel şeyler yaptınız tebrik ediyorum. Hem mütevazı hem çalışkan. Dürüst, şeffaf ve bir veda gibi oldu. Sonraki sivil yaşamınızda da sağlık, sıhhat ve başarılar diliyoruz. Aslında yaptığınız davranış Türkiye siyasetine de örnek bir davranış. Yani sayın belediye başkanı aday olmak istiyorum deseydi kimse hayır efendim aday olamazsın demezdi. Demiyorlardı ben biliyorum. Çok ısrar ettiler. İlla aday ol diye ama olmadı. Yani bu pek bizim alışkın olmadığımız bir tarz. Biz koltuğu severiz yani oturduk mu kalkmak istemeyiz ama baştan hayır efendim, ben aday değilim dedi. Bu ince bir davranıştır. Kibar bir davranıştır. Bence yüksek karakterli bir davranıştır. Yürekten kutluyorum ama birlikte çalışmak isterdim. Keşke daha uzun süre birlikte çalışsaydık."

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek, Çok Amaçlı Salon hizmete açıldı. - MANİSA