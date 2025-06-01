Sancaktepe'de İkinci Mahalle Evi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Sancaktepe'de İkinci Mahalle Evi Açıldı

Sancaktepe\'de İkinci Mahalle Evi Açıldı
01.06.2025 19:44  Güncelleme: 19:56
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Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Çok amaçlı salon olarak tasarlanan ev, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi için mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçede ikinci mahalle evi olarak hizmet verecek olan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçede ikinci mahalle evi olarak hizmet verecek olan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ev sahipliği yaparken, konuk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplam 5 bin 560 metrekare alan üzerine inşa edilen Akpınar Mahalle Evi; mahalle sakinlerinin taziye, düğün, nişan, kına gecesi, şenlik gibi geleneksel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı bir salon olarak tasarlandı. Mahalle evinde ayrıca taziye alanı, mutfak ve konferans salonu da bulunuyor. Salon, okulların düzenleyeceği paneller ve söyleşilere de ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepe'de çok sık bir araya geliyoruz. Sık sık hem temel atmalarda hem yeni açılışlarda bir araya geliyoruz. Her zaman yanımızda oluyorsunuz; iyi günümüzde, dar günümüzde yanımızdasınız. Hepinizden Allah razı olsun, hepinize çok fazla borcumuz var. Gündüz çok fazla çalışıyoruz; Çekmeköy'de çalışıyoruz, Ataşehir'de, Kartal'da, Maltepe'de, Beykoz'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her bir yanında. 31 Mart 2024 yılında omuzlarımıza yüklenen o yükü kaldırmak için, sizlere mahcup olmamak için, hiçbirinizi üzmemek için Türkiye'nin dört bir yanında sosyal demokrat belediyeler halkına hizmet ediyor. Her bir noktada halkımıza hizmet etmenin gayretini gösteriyoruz. Bugün de Akpınar Mahallesi'nde mahalle evini açıyoruz. Aynı anda hem Fatih Mahallesi'ne, hem Veysel Karani Mahallesi'ne, hem de Akpınar Mahallesi'ne çok güzel hizmet edebilecek bir mekanı sizlere kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Şunu çok net söyleyebilirim: Türkiye'nin belki en güzel ikinci mahalle evini Sancaktepe'de açıyoruz. Birincisini de Sancaktepe'de açmıştık" dedi.

Açılış töreni, dualar eşliğinde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından yapılan ikram ve mahalle sakinlerinin yeni tesisi gezmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe'de İkinci Mahalle Evi Açıldı - Son Dakika

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