Şanlıurfa'da Cırcıp Deresi'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı, 3'ü kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Cırcıp Deresi'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı, 3'ü kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş mahallesinde Cırcıp Deresi kenarında oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 çocuk kurtarılırken, 11 yaşındaki bir çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.

23.03.2024 12:18  Güncelleme: 12:21
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş mahallesinde Cırcıp Deresi kenarında oynarken, akıntıya kapılarak sürüklenen 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 11 yaşındaki bir çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye gröe, Şanlıurfa'nın Ceylanponar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş Mahallesinde Cırcıp Deresi kenarında oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı.ı Çocukları kurtarmaya çalışan bir akdın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 11 yaşındaki bir çocuğu arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Cırcıp Deresi\'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı, 3\'ü kurtarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Cırcıp Deresi'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı, 3'ü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Cırcıp Deresi'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı, 3'ü kurtarıldı - Son Dakika
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