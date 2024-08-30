Şanlıurfa\'da dalgıçlar Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar, Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Birecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı anlamlı bir şekilde kutlandı. İlçede düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Fırat'ın incisi Birecik'te Fırat Nehrinde şanlı bayrağımızı açma etkinliği gerçekleştirdik. Fırat Nehrinin ve ilçemizin güzelliklerinin daha çok ön plana çıkması, daha çok duyurulması ve vatandaşlarımızın gerek ülkemizin içinden, gerek yurt dışından misafirlerimizi burada ağırlamak için ilçemizin tanıtımına devam edeceğiz. Aynı zamanda 30 Ağustos vesilesi ile bu topraklar için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de anmak, bayrağımızı olabildiğince göklere çekip dalgalandırmak adına, dalgıç arkadaşlarımızla beraber Fırat Nehri altından çıkardıkları bayrağı ve Birecik Köprüsüne çekilişine hep birlikte eşlik ettik. Ben bu vesileyle bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA