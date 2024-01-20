Şanlıurfa\'da İsrail\'e tepki göstermek için insan zinciri oluşturuldu

Şanlıurfa'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturuldu. Kilometrelerce uzunlukta insan zinciri oluşturan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösterdi.

Kentte faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde 'Gazze'ye destek İsrail'e lanet' eylemi gerçekleştirildi. Saat 14.00'te Atatürk Caddesi üzerinde yapılan hazırlıklar sonrası binlerce vatandaş bir araya geldi. Kara Meydanı Camisi önünden başlayarak yolun sağında kadınlar, solunda ise erkekler olmak üzere oluşturulan insan zinciri, Abide Kavşağına kadar devam etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan binlerce katılımcı, Gazze'deki direnişe desteklerini gönderirken, İsrail'in zulmünü de lanetledi.

"Gazze'de bir vahşet var, bir soykırım yapılıyor"

Grup adına açıklamada bulunan vatandaşlardan Eyüp Yaşar, "Gazze'de gerçekten bir vahşet var, bir soykırım yapılıyor. Normal bir savaş değil, tek taraflı saldırı var. İnsanların duyarlı olması için bugün sivil toplum kuruluşları olarak insan zinciri oluşturduk. Balıklıgöl'den Abide Kavşağına kadar sağ tarafta kadınlar ve sol tarafta erkekler olacak şekilde Gazze'ye bir ses olsun, eylemimiz bir ses getirsin, ateşkese vesile olması niyetiyle bunu yaptık. Katılım gösteren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Enes Can ise "Şanlıurfa halkını tebrik ediyorum. Biz Filistin'in, Gazze'nin yanındayız. Türkiye olarak her zaman Filistin'in yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA