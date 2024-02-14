Şanlıurfa\'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine bazı ev ve işyerlerinde ise su baskınlarına sebep oldu.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı.

Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde giriş kattaki bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastalar, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirildi.

Şanlıurfa'da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.