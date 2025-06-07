Şanlıurfa'da yetim ailelere canlı kurbanlık dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da yetim ailelere canlı kurbanlık dağıtıldı

Şanlıurfa\'da yetim ailelere canlı kurbanlık dağıtıldı
07.06.2025 15:47  Güncelleme: 15:57
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, yüzlerce yetim aileye canlı kurbanlık koç hediye etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, yüzlerce yetim aileye canlı kurbanlık koç hediye etti.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesindeki iyilik merkezi tarafından organize edilen çalışma kapsamında, en az dört çocuğu bulunan yetim ailelerin evlerine kurbanlıklar tek tek teslim edildi. Önceki yıllarda kurban eti olarak yapılan destekler, bu yıl ilk kez canlı hayvan olarak gerçekleştirildi.

Bazı kurbanlıkları bizzat ailelerin evlerine götüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Salih Aldeniz ve Sosyal İşler Başkanı Aziz Kırmızı eşlik etti.

"Yetim ailelerimiz Peygamberimizin Emanetidir"

Kurban teslimatı sırasında konuşan Başkan Mehmet Kuş, sosyal belediyeciliğin yılın sadece belli dönemlerinde değil, 365 gün sürdüğünü vurgulayarak, "Paylaştıkça çoğalan bayram sevincimizi, geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonumuza hayırseverlerin de verdiği katkılarla Eyyübiye'mizin kardeşlik iklimine taşıyoruz. Eyyübiye'de 400'ün üzerinde yetim ailemiz var. Biz onları Peygamber Efendimizin bize emaneti olarak görüyoruz. Bu bayramda en az dört çocuğu olan ailelerimize canlı kurbanlıkları bizzat ulaştırdık. İnşallah bu hediyeler Peygamber Efendimizin de gönlüne ulaşacaktır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her bir hanemize huzur, her bir gönüle bayram sevinci nasip olsun inşallah" diyerek, tüm şehit ailelerinin, yetimlerin ve Şanlıurfalıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Kuş, ayrıca Filistin'deki mazlumlara da yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

Duygusal anlar yaşandı

Şimdiye kadar evlerinde hiç kurban kesilmemiş, hayır sahiplerinin ulaştırdığı az miktardaki etle bayram geçiren çoğu yetim ailesi, ilk kez kurban kesecek olmanın mutluluğunu yaşadılar. Eyyübiye Belediyesi'nin bu desteği karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamayan anneler, hayrın gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da yetim ailelere canlı kurbanlık dağıtıldı - Son Dakika

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