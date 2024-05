Şanlıurfa Protokolü 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı Kutladı

Yerel

Şanlıurfa protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak mesajında, "İstiklal Savaşımızın Samsun'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ateşlendiği 19 Mayıs 1919 tarihi tarihimizde çok önemli kahramanlık hikayeleri ile doludur.

Yine Aziz Milletimizin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs tarihinin Türk gençliğine armağan edilmesi de büyük anlam taşımaktadır.

Milletimiz tarih boyunca vatanına, bayrağına, hürriyet ve bağımsızlığına göz diken düşmanlara karşı kahraman genç nesilleriyle durmasını bilmiştir.

Geçmişten gelen bu şiarla her alanda donanımlı gençliğimiz ülkemizin medeni toplumlar arasındaki yerini ilelebet muhafaza etmesini sağlarken, bizler de her daim onların yanında yer almaya ve en büyük destekçileri olmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, "Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet yönetimin güç kaybına uğratıldığı şartlarda ve ortamda bir çözüm arayışına girmişken, Gazi Mustafa Kemal tarihin seyrini değiştirecek süreci işte bu tarihte başlattı. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a giderken, Anadolu'da Kurtuluş hareketinin milletin gücüyle gerçekleşebileceğinden son derece emindi. Nitekim 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, yurdun dört bir yanına yayılarak, başarıyla ve zaferle neticelendi. Genç bir subay olan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş mücadelesinde gençlerin üstün gayretini görmüş ve memleketin geleceğinin, gençlerle inşa edilebileceğini her defasında belirtmiştir. İşte bu yüzden, 19 Mayıs gününü de gençlere armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için gençlik demek, manda ve himayeye karşı durmak demektir. Gençlik demek, hürriyet ve bağımsızlık için can vermeye hazır olmak demektir. Gençlik demek, alışılagelmiş düzeni reddeden "istikbal" yani gelecek demektir. Geleceğimizin teminatı da gençlerimizdir. Bu anlamlı günde, Haliliye Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim faaliyetlerimizi gençler için sunmayı asli vazife olarak kabul ediyoruz. Gerek kütüphanelerimiz, gerek merkezlerimiz, gerekse de spor salonlarımızla gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu çerçevede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en derin duygularımla kutluyor ve her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, "Yüz yıllarca cihan imparatorluğu sahibi olan bir milletin tarih sahnesinden silinmek istendiği ve tüm umutların tükendiği bir anda, henüz 38 yaşında olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni bir devlet kurmak üzere Samsun'a ayak bastığı bu günün gençlere ithaf edilmesi, bayram kutlamasından öte anlam taşımaktadır. Bu öte anlam, geleceğimizin teminatı olan gençlere bir mesaj olduğu kadar bugün sorumluluk makamında olanlar için de gençlerin milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı, çağdaş dünya ile uyumlu bireyler olarak yetiştirilmesi, en iyi şekilde eğitilmelerini sağlama bilincini de taşımaktadır. Bu bilinçten hareketle, beş yılı aşkın süredir yönettiğimiz belediyemizde yatırım ve hizmetlerimizin çok büyük bir bölümünü eğitim, gençlik ve spor yatırımlarına yaptık. Gençlerimizi sahiplenme, onları daha ileriye taşıma sorumluluğumuzu bir an olsun unutmadan destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, geleceğimizin mimarı olan gençlerimize güveniyor, onların milletimizi ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Gerek eğitim merkezlerimizde gerekse spor salonlarımızda desteklediğimiz gençlerimizin büyük başarılara imza attığını gördükçe bu inancımız daha da kuvvetleniyor. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün dahi genç yaşta toprağa düşmeye devam eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA