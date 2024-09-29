Sarıkamış\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutanı Albay Mehmet Bak, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

"Tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olmuştur"

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, "Bundan 104 yıl önce Allahuekber Dağları'nda Türk milleti cesaret, kararlılık, azmi ile Çanakkale'de, Anafartalar'da ve Sakarya'da çarpışan, şehit ve gazi olarak tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olmuştur. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa'ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum." dedi. Daha sonra Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın'ın tebrik mesajları okundu. Konuşmaların ve öğrencilerin şiir okunmasının ardından tören, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi. - KARS